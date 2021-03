Die CSV wirft Familienministerin Cahen in der Diskussion um Corona-Cluster an Altenheimen mangelnde Transparenz vor. Premierminister Bettel stärkt ihr den Rücken. Was denken Sie?

Frage des Tages: Corinne Cahen in der Kritik

