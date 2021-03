In Deutschland soll der Impfstoff von AstraZeneca in der Regel nur noch an über 60-Jährige verabreicht werden. Sollte Luxemburg seine Haltung auch überdenken?

Frage des Tages: AstraZeneca erst ab 60?

