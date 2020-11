Die Regierung will wahrscheinlich am Donnerstag über die weitere Vorgehensweise in Sachen Pandemie beraten. Sind Sie für strengere Maßnahmen?

Frage des Tages

Die Regierung will wahrscheinlich am Donnerstag über die weitere Vorgehensweise in Sachen Pandemie beraten. Sind Sie für strengere Maßnahmen?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.