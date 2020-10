Am Mittwoch wurde in Frankreich erneut der Gesundheitsnotstand verhängt. Auch Ministerin Lenert warnt vor "alarmierenden" Zahlen. Wäre ein erneuter Etat de Crise für Sie auch in Luxemburg denkbar?

Frage des Tages

Am Mittwoch wurde in Frankreich erneut der Gesundheitsnotstand verhängt. Auch Ministerin Lenert warnt vor "alarmierenden" Zahlen. Wäre ein erneuter Etat de Crise für Sie auch in Luxemburg denkbar?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.