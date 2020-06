An mehreren Schulen in Luxemburg hat es in den vergangenen Wochen Infektionsfälle gegeben, schließen mussten sie deswegen jedoch nicht. Wie stehen Sie dazu?

Frage des Tages

An mehreren Schulen in Luxemburg hat es in den vergangenen Wochen Infektionsfälle gegeben, schließen mussten sie deswegen jedoch nicht. Wie stehen Sie dazu?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.