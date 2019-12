Vizepremier Etienne Schneider hat am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er am 4. Februar aus dem Amt scheiden wird. Was halten Sie von dem Rücktritt?

Frage des Tages

Vizepremier Etienne Schneider hat am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er am 4. Februar aus dem Amt scheiden wird. Was halten Sie von dem Rücktritt?