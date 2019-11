Die FSA existierte knapp anderthalb Jahre, bevor Parteipräsident Steve Melmer sie mit einer auffälligen Begründung auflöste: Die Partei sei Zeitverschwendung.

"Fräi Sozial Alternativ": Melmer gibt Auflösung bekannt

Tom RUEDELL Die FSA existierte knapp anderthalb Jahre, bevor Parteipräsident Steve Melmer sie mit einer auffälligen Begründung auflöste: Die Partei sei Zeitverschwendung.

Im Juni 2018 richtete sich Steve Melmer mit einem Kommuniqué an Luxemburger Medien. Die Partei FÖDP, deren Generalsekretär Melmer war, habe sich aufgelöst. Stattdessen sei eine neue politische Gruppierung namens "Fräi Sozial Alternativ" (FSA) in Gründung.

Knapp anderthalb Jahre später ist die FSA schon wieder Geschichte. Am Donnerstagnachmittag versandte Melmer die Mitteilung, dass die Partei aufgelöst werde. Eine weitere Partei sei "eine Verschwendung von Ressourcen und Zeit", stattdessen müsse "unser Marodes (sic!) Parteisystem [...] rundum erneuert werden". Das politische System Luxemburgs hebele Parteien gezielt aus, heißt es in dem Schreiben, das von Melmer als Präsident und Jaqueline Alf als "National Sekretärin" der FSA unterzeichnet ist. Man werde aber "in anderer Form zurückkehren, um aktiv den Luxemburgern zu helfen".

Steve Melmer war in der Vergangenheit durch seine Äußerungen in sozialen Netzen aufgefallen, in denen er eine gewisse Sympathie für rechtspopulistisches Gedankengut zeigte. Im Gründen und Auflösen von Parteien hat er übrigens Erfahrung: Vor seinem Mitwirken an der Auflösung der FÖDP, die der FSA voranging, war Melmer an der Gründung der offen identitär-nationalistischen und mittlerweile ebenfalls aufgelösten "Sozial Demokratesch Vollekspartei" (SDV) beteiligt.