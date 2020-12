Hunderte Wissenschaftler fordern die Politik auf, Schritte für eine schnelle, synchrone und effiziente Reduzierung der Covid-19-Fälle in ganz Europa zu unternehmen.

Forscher fordern synchrone Eindämmung von COVID-Infektionen in Europa

Wie die Universität Luxemburg am Samstag in einer Pressemitteilung erklärt, haben Hunderte Wissenschaftler die europäischen Entscheidungsträger dazu aufgerufen, Schritte für eine schnelle, synchrone und effiziente Reduzierung der COVID-19-Fälle in ganz Europa zu unternehmen.

Die Erklärung, die am Samstag in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde, wurde unter anderem von Prof. Rudi Balling, dem Direktor des Luxembourg Centre for Systems Biomedicine (LCSB) an der Universität Luxemburg, sowie von Prof. Conchita D’Ambrosio, Prof. Enrico Glaab, Prof. Jorge Goncalves, Prof. Reinhard Schneider, Prof. Alexander Skupin und Prof. Paul Wilmes unterzeichnet.

Die Unterzeichner rufen zu entschlossenem Handeln auf, um die Fallzahlen schnell auf ein niedriges Niveau zu senken, die Zahlen niedrig zu halten und Strategien zur Eliminierung, zum Screening, zur Impfung, zum Schutz der Hochrisikogruppen sowie zur Unterstützung der von der Pandemie am stärksten Betroffenen zu entwickeln.

In der Erklärung wird argumentiert, dass ein schnelles und effizientes Handeln zur Eindämmung der SARS-CoV-2-Infektionen der öffentlichen Gesundheit, der Gesellschaft und der Wirtschaft zugute kommen wird.

Mehr als 300 Vertreter von Forschungszentren, Krankenhäusern, öffentlichen Gesundheitseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen aus ganz Europa haben die Erklärung unterzeichnet.

