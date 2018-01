Von Michèle Gantenbein und Andreas Adam



Die Leidensgeschichte des Fonds du logement dürfte bald ein Ende haben. Der öffentliche Bauträger ist auf einem guten Weg. Die Reform, die am 1. Juli 2017 in Kraft trat, trägt ihre Früchte. 133 Wohnungen hat der Fonds im vergangenen Jahr gebaut. Im Krisenjahr 2016, das die Regierung als Übergangsjahr bezeichnete, waren es nur 19 Wohnungen. Es war das unproduktivste in der fast 40-jährigen Geschichte des Fonds.

Der Fonds hatte im vergangenen Jahr auch mit personellen Problemen zu kämpfen ...