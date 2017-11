(las) - Pitt Mathieu will seinen aktuellen Posten bei einem großen Bauunternehmen behalten und doch nicht Direktor des Fonds du Logement werde, meldet RTL. Aus "persönlichen Gründen" verzichte Mathieu darauf, den Posten anzutreten, teilt der Verwaltungsrat des Fonds du Logement in einer Pressemitteilung mit. In den nächsten Tagen werde sich der Verwaltungsrat treffen, um über die direkten Folgen des "unerwarteten" Freiwerden des Postens zu beraten.



Erst im September hatte der Verwaltungsrat der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaft Mathieu als Nachfolger von Mario Schweitzer ernannt, im Zuge einer Neugestaltung der Führungsspitze.

Im Oktober war der Präsident des Verwaltungsrats, Claude Wagner, von seinem Posten zurückgetreten. Auch dieser Posten muss demnach neu besetzt werden.



Der öffentliche Bauträger hatte zuvor eine Reihe interner Querelen erlebt. Anfang 2015 war der damalige Präsident Daniel Miltgen infolge eines Audits von der Regierung wegen „Mangels an Vertrauen“ abgesetzt worden.