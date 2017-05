(ml) - Beim Fonds du Logement hänge der Haussegen schief, hatte am vergangenen Freitag das "Paperjam"-Magazin in seiner Online-Ausgabe berichtet. Nach den Turbulenzen in den Jahren 2014 und 2015, die u.a. ein Audit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC ausgelöst hatte, seien die Wunden längst nicht geheilt.



Seit März 2015 leitet Tania Fernandes den Fonds. "Paperjam"-Informationen zufolge sei die Direktorin im Begriff gewesen, Koordinator Mario Schweitzer, der ihr sieben Monate nach Amtsantritt zur Seite gestellt worden war, zu entlassen. Eine entsprechende Anzeige, die am vergangenen Samstag in der Zeitung hätte veröffentlicht werden sollen, sei in extremis vom Wohnungsbauministerium rückgängig gemacht worden. Fernandes habe es nämlich versäumt einen Verwalter zu ernennen, der die Nachfolge des Geschassten übernehmen soll.



Klares Dementi



Auf die verbreitete Nachricht folgt nun ein Dementi. Beim Fonds du logement stehe keine Entlassung bevor, stellt das Wohnungsbauministerium auf Nachfrage des Senders 100,7 klar. Das Gesetz zur Reform des öffentlichen Bauträgers, das zum 1. Juni in Kraft tritt, beinhalte u.a. ein neues Organigramm, betont das zuständige Ministerium. Die Ausschreibungen für die neuen Posten seien nun in der Ausarbeitung.



Neu ist, dass in Zukunft neben dem Verwaltungsrat, der als Kontrollorgan fungieren wird, drei Mitglieder der Direktion angehören werden. Die jeweiligen Posten würden ohne Ausnahme ausgeschrieben werden, heißt es seitens des Ministeriums. Deshalb sei es nicht auszuschließen, dass Mario Schweitzer auch künftig die Geschicke des Fonds du Logement leite.







