(mig) - In der Verwaltungsratssitzung des Fonds du Logement wurde am Donnerstag Eric Rosin zum neuen Direktor ernannt. Er soll seinen Posten spätestens am 1. Mai antreten.

Der 48 Jahre alte Betriebswirt hat seine berufliche Karriere in Deutschland gestartet. 2007 ist er zu Arcelor Mittal gewechselt und war dort für die Immobilien zuständig. Er habe die nötigen Kompetenzen und die nötige Erfahrung, um die Leitung des Fonds zu übernehmen, heißt es in einem Presseschreiben des Fonds du Logement.



Eric Rosin folgt gewissermaßen auf Pitt Mathieu, der im Herbst 2017 zum Direktor ernannt worden war, sein Amt aber nie antrat. LW-Informationen zufolge soll Eric Rosin bereits im Herbst kandidiert haben, seine Kandidatur war aber damals nicht zurückbehalten worden.