(mth) - Die Regierung hat am Mittwochnachmittag die Namen der neuen Verwaltungsratsmitglieder des Fonds du logement bekanntgegeben. Deren Mandat beginnt am 1. Juli und ist zunächst auf fünf Jahre befristet.

Der Verwaltungsrat ist mit folgenden Mitgliedern besetzt:

Claude Wagner , Ingenieur im Wohnungsbauministerium

, Ingenieur im Wohnungsbauministerium Luc Schockmel , Regierungsrat im Hochschul- und Forschungsministerium



, Regierungsrat im Hochschul- und Forschungsministerium Raymond Bausch , leitender Finanzinspektor

, leitender Finanzinspektor Nadine Welter , erste Regierungsrätin im Arbeitsministerium

, erste Regierungsrätin im Arbeitsministerium Louis Reuter , beigeordneter Direktor im Ministerium für öffentliche Bauten

, beigeordneter Direktor im Ministerium für öffentliche Bauten Laurent Deville , erster Regierungsrat im Innenministerium

, erster Regierungsrat im Innenministerium Dominique Faber, Ratgeber im Familienministerium

Faber, Ratgeber im Familienministerium Christel Chatelain , Beraterin der Handelskammer

, Beraterin der Handelskammer Tom Wirion , Generaldirektor der Handwerkskammer

, Generaldirektor der Handwerkskammer Serge Hoffmann , Vizepräsident des Gemeindesyndikats Syvicol

, Vizepräsident des Gemeindesyndikats Syvicol Marcel Goerend , Vertreter des Gewerkschaftsbunds CGFP

, Vertreter des Gewerkschaftsbunds CGFP Eugène Bausch , Vertreter der Gewerkschaftsbunds OGBL

, Vertreter der Gewerkschaftsbunds OGBL Georges Dennewald, Mitglied des Exekutivkomitees der Gewerkschaft CGFP

Die Zahl der Mitglieder im neuen Verwaltungsrat wurde somit von 12 auf 13 erhöht, einziger Neuzugang ist Marcel Goerend vom Syvicol. Die Regierung unterstrich in einer Mitteilung am Mittwoch, dass sie bewusst darauf verzichtet habe, elf der zwölf Mitglieder des bisherigen Direktionskomitees auszuwechseln, um die "Kontinuität in der Verbesserung der Leistungsfähigkeit des Fonds du logement zu gewährleisten".

Claude Wagner löst demnach Tania Fernandes als neuer Präsident des Verwaltungsrats ab. Das Ausscheiden Fernandes' aus gesundheitlichen und privaten Gründen war bereits am Dienstag bekannt geworden.

Ab dem 1. Juli wird zudem André Gindt, Juristin im Wohnungsbauministerium, den neu geschaffenen Posten der Regierungskommissarin im Fonds du logement übernehmen.