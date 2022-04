Frank Engel stellt als Sprecher seiner neuen Partei die ersten politischen Inhalte vor: Ukrainekrieg und Energiekrise, sozialer Index sowie Wohnungsbau.

Fokus will mit Mut und Entschiedenheit Politik machen

Als sich die neue Partei Fokus im Februar vorstellte, fehlte einer ihrer Gründer, der ehemalige Parteipräsident der CSV, Frank Engel krankheitshalber. Am Mittwoch war dann sein erster Auftritt als Fokus-Sprecher, bei der er die Aktualität kommentierte und erste thematische Inhalte preisgab.

„Russland verabschiedet sich als Staat aus der zivilisierten Welt und wird sehr lange kein Partner mehr von Europa sein. Es werden gerade Wunden geschlagen, die über Generationen nicht heilen werden“, sagte Engel und forderte: „Wir müssen unsere Werte verteidigen gegen ein Regime von Kriminellen und Kriegsverbrechern.“

Telefonieren bringe da nichts mehr, man müsse aufhören, Russland zu finanzieren und dürfe kein Gas und keine Kohle mehr abkaufen. Insofern begrüßte er, dass Luxemburg nicht von russischem Gas abhängt, sondern es aus Norwegen bezieht. Die EU müsse die Ukraine, aber auch Moldawien und den West-Balkan nun endlich aufnehmen und mit dem „Gepiddels“ aufhören.

Obligatorisches soziales Jahr einführen

Vor diesem Hintergrund – der erste Krieg in Europa seit 30 Jahren - sei es an der Zeit, einen nationalen bürgerlichen Dienst für junge Menschen einzuführen. Fokus spricht sich hier für einen obligatorischen und bezahlten Zivildienst von neun Monaten bis einem Jahr in Bereichen, wie der Altenpflege, dem Umweltschutz oder der Entwicklungshilfe aus. „Das würde das Gemeinschaftsgefühl stärken, denn das Schulsystem verhindert, dass Jugendliche aus verschiedenen Gesellschaftsschichten sich überhaupt noch begegnen“, bedauerte Engel.

Zu den steigenden Preisen und dem Index hatte Fokus bereits vor kurzem einen sozialen Index gefordert (siehe unten). „Wir müssen die Diskussion über Löhne und Lebenskosten grundsätzlich führen und können sie nicht immer von neuem beginnen. Jeder fünfte ist armutsgefährdet – die Löhne sind hoch, die Lebenshaltungskosten aber auch“, stellte Engel fest. „Eine Tranche zeitlich zu versetzen und zu kompensieren, löst das Indexproblem nicht.“

Der Mittelschicht muss mehr geholfen werden.

Fokus möchte eine höhere Kompensation für niedrige Löhne von drei Prozent, die dann mit steigendem Einkommen abnimmt und ab einem sechsstelligen Jahreseinkommen nicht mehr greift. „Das wäre eine soziale Ausrichtung“, erklärte Engel, der auch Verständnis für die Haltung des OGBL zeigte: „Der Mittelschicht muss mehr geholfen werden, sie wird von der kalten Progression voll erwischt.“

Lex Koller wie in der Schweiz

Indem er eine Lanze für die Mittelschicht brach, die heute von einem Gehalt nicht mehr leben und sich ohne Erbschaft kein Eigenheim mehr leisten kann, war er beim Thema Wohnungsbau angelangt. „Seit 30 Jahren wird das Problem von der Politik beschrieben, aber es wird nichts gemacht. Die Preise laufen weg - in zweistelliger Höhe im Jahresrhythmus.“

Man laufe dem Bevölkerungswachstum von jährlich 12.000 bis 15.000 Personen hinterher. 2.000 bis 3.000 Wohnungen pro Jahr bauen, reiche nicht. „Wir müssen mit der Detailpolitik aufhören. Die Abschreibungsmöglichkeit zu kürzen, löst das Problem nicht. Wir brauchen einen Befreiungsschlag und müssen in einer großen Offensive so schnell wie möglich 100.000 Wohnungen schaffen.“

Fokus stellt sich vor, dass dafür die Bauperimeter der 20 Gemeinden, die an der Hauptverkehrsachse liegen, um ihr Bauerwartungsland vergrößert werden. „Das macht ein Prozent des Baulands aus und reicht aus. Wer sein Land nicht bebauen will, dessen Grund soll für 99 Jahre – so lang, wie ein Erbpachtvertrag läuft – aus dem Bauerimeter genommen werden“, erläuterte Engel.

Daneben soll die Kadastersteuer von sechs Prozent ganz abgeschafft werden und wie in der Schweiz ein Lex Koller eingeführt werden, nach dem Ausländer nicht mit Wohnungseigentum spekulieren dürfen und nur Ansässige Eigentum erwerben dürfen.

Prozeduren straffen

Die Reform der Grundsteuer ließe sich laut Fokus ganz einfach machen: „Wenn sie schlicht aufgrund des heutigen Werts der Grundstücke berechnet würde, wäre das schon nicht schlecht“, meinte Engel, möchte aber möglicherweise Leute, die in ihrem Eigentum wohnen, ganz ausnehmen.

Außerdem fordert er, dass das kommunale Flächennutzungsgesetz von 2014 reformiert wird. „Wir müssen Hand an die damit geschaffenen, zu langen Prozeduren legen. Die einzigen, die von diesem Gesetz profitiert haben, sind die Ingenieursbüros, die gute Geschäfte machen.“

Generell ist die Haltung von Fokus dem Wachstum gegenüber pragmatisch. Die Annahme, man könne Wachstum einfach halbieren, funktioniere nicht. „Es ist schwer, organisches Wachstum zu durchbrechen. Außerdem braucht die Sozialversicherung drei Prozent mehr Wirtschaftswachstum pro Jahr. Wir müssen mit dem Zuzug leben und zusehen, dass diese Menschen eine Wohnung bekommen.“

Engel kann sich nicht vorstellen, dass „wir noch eine Legislatur schaffen, ohne dass im Wohnungsbau etwas passiert“. Die Koalitionspartner halten sich seiner Meinung nach gegenseitig in Schach. Man müssen sich aber der Frage stellen, wie man vorankommt.

Fokus hatte sich zum Ziel gesetzt, in den ersten 100 Tagen 100 Mitglieder zu bekommen. „Wir hatten sie schon nach 50 Tagen“, teilte Marc Ruppert mit. „Es sind nicht alles Parteiwechsler, die Hälfte möchte sich neu in der Politik einbringen und mitmachen.“ Auch Engel zeigte sich optimistisch: “Bei all den Unzufriedenen, auf die man in den Gemeinden trifft, müsste es möglich sein, politisch etwas zu ändern. Man braucht nur Mut und Entschlossenheit.“ Am 14. Mai findet der Gründungskongress der neuen Partei statt.

Der soziale Index Für Fokus verstärkt der Index, so wie er heute funktioniert, die soziale Ungerechtigkeit: Im untersten Lohnbereich bringe er netto weniger als durch die Inflation verloren ging. So erhalte ein Junggeselle mit einem Brutto-Monatslohn von 3.000 Euro nur 1,97 Prozent anstelle der 2,5 Prozent an Kaufkraftverlust kompensiert. Fokus fordert, dass ein Haushalt mit einem Einkommen, das dem unqualifizierten Mindestlohn entspricht, etwas mehr als drei Prozent dazu bekommt und dieser Prozentsatz abhängig vom Einkommen progressiv sinkt. Damit würden ungefähr 93 Prozent der Haushalte mehr aus einer Indextranche herausziehen. Besagter Junggeselle würde so tatsächlich 2,5 Prozent erhalten, einem Haushalt der Steuerklasse 2 mit demselben Einkommen, der heute netto 2,2 Prozent mehr Kaufkraft bekommt, würden dann 2,8 Prozent mehr von seinem Einkommen bleiben. Für die Arbeitgeber soll sich nichts ändern: Sie sollen die Mehrkosten über eine Mutualität erstattet bekommen, wenn sie viele Geringverdiener haben und in diese einbezahlen, was sie „gespart“ haben, weil sie viele Hochverdiener beschäftigen, denen sie dann keinen vollen Index ausbezahlen müssen. Es ergäbe sich ein Nullsummenspiel, bei schnell aufeinanderfolgenden Tranchen, müsste der Staat die Mutualität subventionieren.

