Fokus-Präsident Frank Engel wettert gegen steuerpolitische Geschenke, will beim Ideensammeln zum Geldausgeben aber nicht zurückstehen.

Geplante Steuererleichterungen

Fokus ist gegen „Steuer-Leckerli“ - im Prinzip

„Politisch kriminell“ sei es, „jetzt Leckerli zu versprechen“, wetterte Frank Engel auf einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag wortgewaltig. Der Präsident der Partei Fokus meinte mit seinem Ausbruch die von Finanzministerin Yuriko Backes (DP) vergangene Woche in Aussicht gestellten Steuererleichterungen von rund 500 Millionen Euro.

Seine Partei könne die Rechnung der DP-Ministerin nicht nachvollziehen: „Ich verstehe sie nicht und offensichtlich verstehen die Koalitionspartner auch nicht“, so Engel mit Verweis auf die verhaltenen Reaktionen der Grünen (die laut Parteileitung Rücklagen für Projekte beim Wohnen und Klima bilden wollen) und der Sozialisten (der LSAP-Abgeordnete Dan Kersch hatte sich noch im Januar eher ablehnend gegenüber Steuererleichterungen geäußert). Frank Engel zog in Zweifel, ob überhaupt finanzieller Spielraum gegeben sei, immerhin schließe der Staat „seit Jahren und Jahren“ defizitäre Haushalte ab. Die angekündigten Steuererleichterungen sieht er als „pures Wahlkampfgeschenk der DP“, die vom Wähler nicht „belohnt, sondern denunziert“ gehörten.

Als Reserve zurücklegen …

Ganz zurückstehen beim fleißigen Ideensammeln, wie die Berge an Phantom-Geldern am besten ausgegeben werden könnte, will Fokus aber dennoch nicht. Ihr Vorschlag: Die halbe Milliarde könnte als eiserne Reserve dienen, um den staatlichen Anteil der vermutlich im „September oder November“ anstehenden dritten Indextranche zu bezahlen. Eine weitere Möglichkeit sei es, „die überfällige Inflationsanpassung bei der Steuertabelle vorzunehmen“ und die „Kaufkraft zu stärken“, etwas, das die Gewerkschaft OGBL schon länger fordert. „Das ist eine fundamentale Gerechtigkeitsfrage“, so Engel. Eine Anpassung koste rund 600 Millionen Euro und sei somit finanzierbar, außerdem datiere die letzte immerhin auf das Jahr 2016 zurück.

… oder aber nicht

Die Partei, die mit dem Motto „Gerecht gewënnt!“ an den Startblock gegangen ist, kann sich aber genauso gut vorstellen, die Millionen für den Wohnungsbau einzusetzen. Die öffentliche Hand könnte ins Stocken geratene private Wohnungsbauprojekte aufkaufen, nicht um die Rendite von privaten Bauträgern zu erhöhen, sondern dafür zu sorgen, dass der Bau dringend benötigter bezahlbarer Wohnungen nicht abgewürgt würde. Das sei allemal besser als, „extrem einfachen elektoralen Reibach“ zu betreiben, ist Engel überzeugt. Das Wohnungsbauministerium prüft derzeit den Ankauf von rund 20 Wohnungsbauprojekten dahingehend, ob sie geografisch günstig gelegen sind, wie gut sie an den öffentlichen Transport angebunden sind und ob ihr Preis für einen Kauf durch den Staat attraktiv genug ist.

Wenn man schon beim Wohnungsbau sei, könnte die Regierung auch die Eintragungsgebühr beim Immobilienkauf „komplett abschaffen“, findet der Fokus-Präsident weiter. Derzeit beträgt die Gebühr für Gesellschaften sechs Prozent des Kaufpreises einer ausgewählten Immobilie (fünf Prozent Eintragungsgebühr zuzüglich 2/10; sowie einen Prozent Umschreibungsgebühr).

So gesehen, sind es recht viele Ideen einer Partei für Millionen, die angeblich gar nicht da sind und die auszugeben laut Frank Engel einem „finanzpolitischen Harakiri“ des Staates gleichkomme.

