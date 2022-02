„Fokus“, so lautet der Name der neuen Partei des ehemaligen CSV-Präsidenten Frank Engel und des früheren DP-Generalsekretärs Marc Ruppert. Wie schwer wird es die Partei in Luxemburg haben?

Frage des Tages

„Fokus“ - eine neue Partei mit Zukunft?

