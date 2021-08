Am Mittwoch hat der Konjunkturrat 140 Anträge auf Kurzarbeit infolge der Überschwemmungskatastrophe gutgeheißen.

Flutkatastrophe in Luxemburg

140 Unternehmen nach Überschwemmungen in Kurzarbeit

Teddy JAANS Am Mittwoch hat der Konjunkturrat 140 Anträge auf Kurzarbeit infolge der Überschwemmungskatastrophe gutgeheißen.

140 Unternehmen können wegen der Überschwemmungskatastrophe von Mitte Juli ihre Angestellten in Kurzarbeit schicken - und bekommen staatliche Unterstützung. Das hat das Konjunkturkomitee am Mittwochmorgen in einer außerordentlichen Sitzung unter der Leitung von Arbeitsminister Dan Kersch und Wirtschaftsminister Franz Fayot (beide LSAP) beschlossen.

Bereits einen Tag nach den Unwettern vom 15. Juli hatte die Regierung die sintflutartigen Niederschläge als Naturkatastrophe klassiert und damit den Weg für umfangreiche Unterstützungen geebnet.

Alles in allem waren 149 Anträge eingereicht worden, davon konnten sechs nicht zurückbehalten werden, weil sie die Bedingungen nicht erfüllten. In drei Fällen wird den Bauunternehmen via den „Chômage partiel intempéries“ unter die Arme gegriffen, weil Baustellen infolge der Überschwemmungen nicht zugänglich waren.

Die Regierung erinnert daran, dass entsprechende Anträge für Kurzarbeit während des Monats September bis zum 20. August über Guichet.lu eingereicht werden müssen.

