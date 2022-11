Menschen aus Syrien und aus der Ukraine suchen nach wie vor Schutz – auch in Luxemburg.

Flüchtlingszahlen weiter auf hohem Niveau

(TJ) - 1.907 Personen haben bis Ende Oktober in Luxemburg einen Antrag auf internationalen Schutz eingereicht. Zum Vergleich: 2021 waren es während des ganzen Jahres nur 1.250 Anträge. Syrien liegt nach wie vor an erster Stelle.

Allein im Oktober stellten 150 Menschen aus dem Land einen Antrag, Eritrea liegt mit 43 Personen an zweiter und Afghanistan mit 24 Menschen an dritter Stelle. Insgesamt wurden im Oktober 290 Anträge eingereicht.

Über das ganze Jahr gesehen sind 44,7 Prozent der Anträge von syrischen Staatsbürgern gestellt worden.

In 1.557 Fällen wurden die Anträge angenommen und das Flüchtlingsstatut zuerkannt.

5.114 Anfragen von ukrainischen Staatsbürgern

Von März bis Ende April stellten 5.114 Menschen einen Antrag auf vorübergehenden Schutz in Luxemburg. 93,4 Prozent oder 4.774 Personen sind ukrainische Staatsbürger, die vor dem Kriegstreiben in ihrer Heimat geflüchtet sind. In 95,3 Prozent der Fälle wurden die Anträge positiv bewertet. Diese Zahlen hat das Außenministerium am Dienstag publik gemacht.

