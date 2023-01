Außenminister Jean Asselborn äußert sich zu den neuen Aufnahmestrukturen, der aktuellen Flüchtlingslage und Kritiken vonseiten der Vereinigung LUkraine.

Politik 5 Min.

Mehr Strukturen gebraucht

Flüchtlingszahlen fast so hoch wie zur Zeit der Krise 2015

2022 gewährte der Luxemburger Staat 2.263 Menschen den internationalen Schutzstatus - ungefähr 200 weniger als zur Zeit der Flüchtlingskrise 2015. Für Außenminister Jean Asselborn (LSAP) ein Sonderzustand, mit dem allerdings nicht nur Luxemburg konfrontiert wird. Auch andere europäische Länder hätten über das letzte Jahr hinweg einen Zuwachs an Anträgen auf einen internationalen Schutzstatus festgestellt, erklärte Asselborn bei der Vorstellung der neuen Aufnahmestruktur „Kirchberg 1“ in der rue Dr. Nicolas Clasen. Dort leben seit dem 29. Dezember rund 44 Menschen. Mit einer Gesamtkapazität von 120 Betten, aufgeteilt in 40 Zimmer mit Platz für je drei Personen, soll die neue Struktur, an der seit 2019 gebaut wurde, für weitere Entlastung bei der Aufnahme von Schutzsuchenden sorgen.

Denn obwohl das Großherzogtum seit 2014 seine Aufnahmekapazitäten von 2.000 auf 7.300 Betten mehr als verdreifacht hat, könnte das System in Zukunft an seine Grenzen stoßen. 7.209 Menschen mit internationalem und temporärem Schutzstatus sind nämlich in Luxemburg momentan untergekommen. Bereits im Juli letzten Jahres hatte der Außenminister mitgeteilt, die Aufnahmestrukturen seien um 95,8 Prozent besetzt. Aufgrund der Aufstockungen und Geflüchteter, die das Land bereits wieder verlassen hätten, seien heute nur noch 87,9 Prozent der Strukturen besetzt.

Das Gebäude der neuen Aufnahmestruktur „Kirchberg 1" in der rue Dr. Nicolas Clasen in Kirchberg. Foto: Anouk Antony

Indessen sind weitere Aufstockungen für das erste Trimester von 2023 geplant: 20 Betten mehr im alten „Creos“-Gebäude in der rue de Hollerich und 39 Betten mehr in der Aufnahmestruktur Victor Hugo in Differdingen. Zwei neue Strukturen sollen zudem in diesem Zeitraum eröffnet werden. Eine in der rue Laurent Ménager im Paffenthal mit 39 Betten und das Gebäude C1 im „Batîment T“ in Kirchberg mit 156 Betten.

Zudem bestätigte Asselborn, dass Geflüchtete, die in der Struktur in der rue Tony Rollman untergekommen waren, aufgrund der Überlastung der Heizsysteme in den Zelthallen den Standort wechseln mussten. Dabei handelt es sich um 270 Menschen. 77 verweilen unterdessen weiterhin in der Aufnahmestruktur in Kirchberg.

Der Minister lobte am Mittwoch das Signal, das Luxemburg an Geflüchtete sende, indem die Aufnahmekapazitäten aufgestockt werden: „Reduziert man die Kapazitäten, fühlen sich die Menschen unwohl und wollen daraufhin weg. Es gibt in der EU Länder, die dieses Prinzip bewusst anwenden. Und andere, wie Belgien, die an unsere Zahlen nicht herankommen.“ Belgien hinke mit nur fünfmal mehr Aufnahmestrukturen als Luxemburg den Erwartungen hinterher. „Gemessen an ihrer Bevölkerung, sollten sie 20 Mal so viele haben“, so Asselborn. Ein Versäumnis das dazu führe, dass mehr Menschen sich auf den Weg nach Luxemburg machen.

Ein weiteres Phänomen, das die Zahlen an internationalen Schutzberechtigten in die Höhe treibe, sei der anstehende Wahlkampf in der Türkei, stellt der Minister fest. Der türkische Präsident Erdogan ergreife im Vorwahlkampf die Gelegenheit, um einen Teil der 3,8 Millionen syrischen Flüchtlinge zurück in ihr Heimatland zu schicken. „Das machen sie aber nicht, sondern sie kommen nach Europa“, was erklärt, warum fast 50 Prozent der internationalen Schutzsuchenden in Luxemburg aus Syrien stammen - genau 1.008 Menschen laut Angaben des Ministers. Neben Syrern stammen die meisten Schutzberechtigten vor allem aus Eritrea (354), der Türkei (94) und Venezuela (85).

Asselborn betonte ebenfalls auf der Pressekonferenz am Mittwoch, 140 unbegleitete Minderjährige mit internationalem Schutzstatus befänden sich zurzeit im Land. Sogenannte „enfants sacrifiés“, geschickt von ihren Eltern, um durch den „regroupement familial“ einen legalen Aufenthaltsstatus zu erlangen. „Diese Vorgangsweise kann ich nicht kritisieren. Für einige Menschen scheint es das einzige Mittel zu sein, um ihr Land zu verlassen“, kommentierte der Minister die Lage und stellte so die Verbindung zu der Zahl der Menschen her, die über die Familienzusammenführung nach Luxemburg gelangt seien: rund ein Viertel aller Menschen mit internationalem Schutzstatus.

Was die Situation von Geflüchteten aus der Ukraine anbelangt, so können die 5.087 Betroffenen ihren am 4. März auslaufenden Status um sechs Monate verlängern lassen. Auch wenn Asselborn betont, dass nur 4.600 davon noch in Luxemburg verweilen. Um die 400 Geflüchteten hätten das Land verlassen und seien entweder in die Ukraine zurückgekehrt oder weitergezogen. Nach Angaben des Ministers seien Geflüchtete, die von Luxemburg den temporären Schutzstatus erlangt haben, bereits direkt kontaktiert worden.

Auf jedem Stockwerk befinden sich zwei Küchen, in denen die Bewohner der Aufnahmestruktur ihr eigenes Essen kochen können. Foto: Anouk Antony

Asselborn zur Kritik von LUkraine über Lebensbedingungen in Aufnahmestrukturen

Die Pressekonferenz nutzte Minister Asselborn zudem, um öffentlich auf die Kritik des Präsidenten von LUkraine ASBL, die Nicolas Zharov letzte Woche im Radio 100,7 geäußert hatte, einzugehen. Diesem nach habe es des Öfteren Probleme mit der Wasserversorgung und den Heizungen im „Batîment T“ und in der SHUK (Structure d'hébergement d'urgence Kirchberg) gegeben.

Asselborn klärte auf, Lüftung und Heizungen im T-Gebäude seien funktionsfähig. Allerdings seien Duschen und Toiletten an einem Tag auf einem Stockwerk ausgefallen, woraufhin die Bewohner des T-Gebäudes darauf hingewiesen wurden, die sanitären Anlagen auf anderen Stockwerken zu nutzen. Auch mit Waschmaschinen und Trocknern habe es Probleme gegeben. „Wenn etwas aber kaputtgeht oder nicht funktioniert, wird das sofort gemeldet und wir geben unser Bestes, um alles wieder zum Laufen zu bringen“, bekräftigte Asselborn.

Auch in Bezug auf Essen sei bis dato immer gesorgt worden. Es gäbe Extra-Portionen für Menschen, die diese benötigen, flexiblere Essenszeiten und Obst werde tagsüber verteilt.

Auf die Frage, ob der Minister LUkraine ASBL mit seinen Aussagen unterstelle, bewusst die Öffentlichkeit zu täuschen, zeigte sich der Minister versöhnlich: „Ich wollte das Ganze nur richtigstellen. Sie dürfen aber sagen, was sie wollen. Wir sind hier nicht bei Putin, Kritik ist erlaubt.“

