348 Menschen aus Syrien und Eritrea stellten während der ersten sieben Monate des laufenden Jahres einen Antrag in Luxemburg.

Flüchtlingszahlen

101 Anträge auf Asyl im Juli

Im Monat Juli 2021 haben 101 Personen in Luxemburg einen Antrag auf Asyl gestellt. Das sind leicht mehr als 2020 (94) aber deutlich weniger als beispielsweise 2018 (238). In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres wurden bislang 594 Anträge gestellt. 2020 waren es während der gleichen Zeitspanne 537 gewesen. Am meisten wurden Anträge zwischen Januar und Dezember 2017 (2.318) gestellt.

Die meisten Flüchtlinge kamen vergangenen Monat aus Syrien (41), gefolgt von Eritrea (23) und Afghanistan (5). 203 Menschen aus Syrien und 145 Personen aus Eritrea stellten während der ersten sieben Monate einen Antrag im Großherzogtum.

In 55% der Fälle die während der ersten sieben Monate des Jahres 2021 gestellt wurden, konnte das Flüchtlingsstatut zuerkannt werden.

Abweisungen

57 Antragsteller wurden in ihr Herkunftsland zurückgeschickt, darunter 13 Menschen aus Montenegro, 10 Kosovaren und sechs Albaner.

