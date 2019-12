Flüchtlingspolitik der 2010er-Jahre: Nicht im selben Boot

Weltweit hat es in den vergangenen zehn Jahren einen deutlichen Anstieg der Flüchtlingszahlen gegeben. In der EU waren vor allem Staaten wie Italien und Griechenland betroffen. Das änderte sich 2015. Zwischen den Jahrzehnten: Ein bilanzierender Blick zurück.

Manchmal sagt ein Bild mehr als jedes noch so ernste Wort, jeder noch so flehende Appell, jede noch so dringliche Mahnung. Manchmal schafft es ein Foto, ikonisch zu werden. Im September 2015 ist ein solches Foto entstanden – also zur Mitte des ausgehenden Jahrzehnts und auf dem Höhepunkt einer Krisensituation.

Es zeigt einen kleinen Jungen mit blauer Hose und rotem Shirt, der an einem Küstenabschnitt im Sand liegt ...