Wer kürzlich aus einem Kriegsgebiet geflohen ist, könnte mit dem Klang der Sirenen belastende Erinnerungen verbinden.

Appell des CGDIS

Flüchtlinge über monatlichen Probealarm informieren

Tom RÜDELL Wer kürzlich aus einem Kriegsgebiet geflohen ist, könnte mit dem Klang der Sirenen belastende Erinnerungen verbinden.

Das Innenministerium hat sich zusammen mit dem CGDIS an die Öffentlichkeit gewandt, um vor allem den ukrainischen Flüchtlingen in Luxemburg eine wichtige Information zukommen zu lassen:

Кожного першого понеділка місяця у Люксембурзі, по всій країні, тестуються сирени. Наступне тестування відбудеться 4 квітня. Це звичайна перевірка сирен - небезпеки немає!

An jedem ersten Montag im Monat, also das nächste Mal am 4. April, werden die Sirenen im Großherzogtum auf ihre Funktionsfähigkeit getestet. Luxemburger kennen das und denken sich vielleicht nichts mehr dabei. Personen, die vor dem Krieg, zum Beispiel aus der Ukraine geflohen sind, könnten durch diesen Probealarm aber eine erneute Traumatisierung erfahren, wenn sie nicht wissen, dass keine Gefahr besteht.

Das Haus der 21 Svitlana Keane hat russische Wurzeln und 16 Ukrainer in ihrem Haus in Contern aufgenommen. Einer Hochschwangeren läuft die Zeit davon.

Das Innenministerium, der CGDIS, das Office national d'accueil, das Rote Kreuz, die Caritas und die Aktionsgruppe LUkraine Asbl haben sich daher zusammengetan, um die Flüchtlinge über den Probealarm zu informieren. Familien, die Flüchtlinge aus der Ukraine beherbergen, sind ebenfalls gebeten, ihren Gästen die Hintergründe zu erklären.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.