Flüchtlinge bei den Wahlen nicht vergessen

Der „Lëtzebuerger Flüchtlingsrot“ hat seine Wahlforderungen vorgestellt. Ganz besonders widmet sich die Plattform einer Kategorie von Asylbewerbern.

(mas) – Das Datum ist passend gewählt. Am Weltflüchtlingstag stellt der „Lëtzebuerger Flüchtlingsrot“ (LFR) seinen Forderungskatalog für die Parlamentswahlen vom 8. Oktober vor.

Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf das Schicksal minderjähriger Flüchtlinge, die unbegleitet in Luxemburg landen, gelegt. So plädiert die Plattform dafür, dass die Interessen des Minderjährigen stets allen anderen prozeduralen Aspekten übergeordnet werden. Konkret bedeutet dies für den LFR, dass minderjährige Asylsuchende von Einrichtungen betreut werden, die im Kinder- und Jugendschutz spezialisiert sind, und dass sie bei der Bewältigung ihrer Aufnahmeprozedur unterstützt werden, zum Beispiel von einem Anwalt.

Die besondere Bedeutung des Interesses des Minderjährigen betont der Flüchtlingsrat auch bei den Familienzusammenführungen. An die Parteien richtet das Gremium den Appell, die Definition „Familie“ zu überdenken, die sich im Fall der Zusammenführung auf den Ehepartner und die Kinder begrenzt - und die die familiären Begebenheiten von heute verkenne. In dem Zusammenhang erwartet sich der LFR auch, dass die Bestimmungen an die jüngsten Rechtsprechungen angepasst werden und weist darauf hin, dass die Familienzusammenführung eine Voraussetzung für die gesellschaftliche Eingliederung sei.

Um die Integration zu gewährleisten, fordert die Plattform eine Reform des Zugangs zum Arbeitsmarkt, unter anderem durch die reelle Möglichkeit der Berufsausbildung und eine Kompetenzen/Bedürfnisse-Diagnose des Antragstellers. Den Antragstellern soll auch der Zugang zu Studien ermöglicht werden. In puncto Unterbringung hofft der „Lëtzebuerger Flüchtlingsrot“ auf die Schaffung zusätzlicher Plätze und Strukturen.

Die Autonomie fördern

Mit Blick auf die Aufnahme von Asylbewerbern plädiert der LFR für die Förderung der Autonomie. Dies könne unter anderem geschehen durch die Anhebung der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel – damit die Flüchtlinge sich eigenständig versorgen könnten.

Seit Jahren ist die Abschiebepraxis dem Flüchtlingsrat ein Dorn im Auge. Folglich fordert er „effiziente und anwendbare“ Alternativen zum Abschiebezentrum, die Einrichtung einer „maison-retour“, wie im Koalitionsvertrag aus 2018 vorgesehen, sowie die strikte Einhaltung der Fristen und spricht sich kategorisch gegen die Verwahrung von Minderjährigen, begleitet oder unbegleitet, aus.

Was schließlich die Prozeduren betrifft, verlangt der LFR, die umfängliche Anwendung der Dublin-III-Regelungen. Diese würden vorsehen, dass Luxemburg (wie jedes andere EU-Land auch), falls es einen Asylantrag ablehne, sich an jenen Staat richte, indem das Asylverfahren lanciert worden sei. Nehme sich dieses Land dem Flüchtling nicht an, stehe Luxemburg in der Pflicht, das Prüfungsverfahren durchzuführen.

Dem LFR, der sich für die Einhaltung internationaler und nationaler Menschenrechtsnormen engagiert, gehören ACAT, Amnesty International Luxemburg, die ASTI, Caritas, CLAE, FMPO, JRS-Luxembourg, Médecins du Monde, Passerell, Reech eng Hand und Ryse an.

