Flüchtlinge aus Griechenland in Luxemburg gelandet

Nach dem zerstörerischen Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos verschafft Luxemburg einigen Migranten eine neue Bleibe.

(jt/dpa) - Auf dem Flughafen Luxemburg ist am Dienstag eine junge Familie aus Afghanistan gelandet, die zuletzt im Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos gelebt hat. Vater, Mutter und die drei Kinder im Alter von zehn, acht und sieben Jahren wurden von Außenminister Jean Asselborn (LSAP) persönlich in Empfang genommen.

Nach dem Großbrand Anfang September im Lager Moria hatte sich Luxemburg bereit erklärt, in einem ersten Schritt etwa 15 frühere Bewohner des Camps aufzunehmen. In Kürze werden eine weitere Flüchtlingsfamilie sowie einige Minderjährige aus Griechenland in das Großherzogtum kommen, so das Außenministerium in einer Pressemitteilung. Seit Anfang des Jahres habe das Großherzogtum somit 125 Migranten aus Griechenland zu einer neuen Bleibe verholfen.

Am Montag hatten mehr als 700 Migranten die Insel Lesbos verlassen. Dabei handelt es sich um anerkannte Flüchtlinge, die Asyl in Griechenland bekommen haben. Geplant ist, dass bald weitere 2.300 Menschen mit Schutzrecht zum griechischen Festland gebracht werden. Dies soll zur Entlastung des vorläufigen Zeltlagers von Kara Tepe beitragen, indem rund 10.000 Menschen nach der Zerstörung von Moria untergebracht worden sind.

Innerhalb der EU bleibt die Asylpolitik und die Flüchtlingsverteilung indes weiterhin ein Zankapfel. Auch die neuen Vorschläge der EU-Kommission zur Reform der Asyl- und Migrationspolitik entzweien die Mitgliedsstaaten.

