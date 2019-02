Finanzieller Druck auf Kirchen

Generalvikar Leo Wagener betont, dass der Kirchen-Fonds seit der Trennung von Kirche und Staat viel Druck auf sich trägt.

"Durch die Trennung zwischen Kirche und Staat gibt es natürlich noch immer einige interne und externe Spannungen, meine Rolle ist es, diese zu schlichten", erklärt Generalvikar Leo Wagener am Samstag während der RTL Radiosendung "Background am Gespréich". Innerhalb des Fonds hätten sich die Wogen in den letzten Monaten aber weitaus geglättet.



Mittlerweile ist jedoch der Kontakt zwischen dem Bistum und dem Kirchenfabrikensyndikat Syfel komplett abgebrochen ...