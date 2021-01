"Frisch motiviert" geht der CSV-Politiker Félix Eischen nach seiner Burnout-Genesung wieder ans Werk - doch von seinem Posten als Generalsekretär tritt er zurück.

Félix Eischen tritt als CSV-Generalsekretär zurück

(jwi) - Félix Eischen tritt offiziell von seinem Posten als CSV-Generalsekretär zurück. Dies verkündet der Politiker am Dienstag via Facebook. „Mein Heilungsprozess ist derzeit noch nicht ganz abgeschlossen. Das bringt mit sich, dass ich noch eine Zeit lang mit angezogener Handbremse arbeiten werde“, gibt Eischen als Begründung für seine Entscheidung an.

Rückblick: Am 18. August 2020 machte der Abgeordnete, Generalsekretär und Bürgermeister der 6.000 Einwohner starken Gemeinde Kehlen eine Burnout-Erkrankung öffentlich und legte für seine Genesung alle politischen Ämter nieder. Daraufhin übernahm der Abgeordnete Paul Galles bis zum übernächsten Nationalkongress Anfang 2021 den CSV-Generalsekretärsposten - die Funktion also, die Eischen nun nicht mehr weiterführen wird.

Keine leichte Entscheidung

Der Entschluss das Amt des Generalsekretärs abzugeben, sei dem CSV-Politiker allerdings nicht leicht gefallen. Die Tätigkeiten als Bürgermeister und Abgeordneter hätte er allerdings wieder aufgenommen.

Zudem sei ihm in den vergangenen Monaten bewusst geworden, dass das Burnout-Syndrom ein häufiges Problem in der Gesellschaft sei und nicht „auf die leichte Schulter“ genommen werden soll, so der Politiker weiter.







