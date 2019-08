Der Vizepremier wird nach seinem Herzinfarkt am vergangenen Donnerstag vorerst nicht in der Lage sein, sein Amt auszuüben.

Félix Braz weiter auf der Intensivstation

(mth) - Vize-Premier und Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) wird sein Amt bis auf Weiteres nicht mehr ausüben können. Die Folgen des Herzinfarkts von vergangener Woche sind wohl schlimmer als zunächst befürchtet, wie die Regierung am Dienstag mitteilte.

Demnach wird Braz weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Sein Zustand mache "weitere medizinische Untersuchungen notwendig", wie es hieß.

Bausch übernimmt laufende Geschäfte

Polizei- und Verteidigungsminister François Bausch soll vorläufig die laufenden Geschäfte des Justizressorts übernehmen.

Félix Braz war am vergangenen Donnerstag nach einem Infarkt in ein belgisches Krankenhaus eingeliefert worden und lag seither auf der Intensivstation in einem künstlichen Koma. Nach dem Infarkt hatte es offenbar längere Wiederbelebungsversuche gegeben.

Der Zwischenfall ereignete sich fast 15 Monate nach dem Tod von Staatssekretär Camille Gira, der am 16. Mai 2018 im Parlament ebenfalls nach einem Herzinfarkt zusammengebrochen war und wenig später starb.