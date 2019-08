Wie die Regierung am Freitagmorgen mitteilt, befindet sich Justizminister Félix Braz aktuell mit Herzproblemen ("un malaise cardiaque") in einem belgischen Krankenhaus. Mehr ist noch nicht bekannt.

Félix Braz mit Herzproblemen im Krankenhaus

Wie die Regierung am Freitagmorgen mitteilt, befindet sich Justizminister Félix Braz aktuell mit Herzproblemen ("un malaise cardiaque") in einem belgischen Krankenhaus. Mehr ist noch nicht bekannt.

Wie die Regierung am Freitagmorgen mitteilt, befindet sich Vizepremier und Justizminister Félix Braz aktuell mit akuten Herzproblemen ("un malaise cardiaque") in einem belgischen Krankenhaus. Laut der Mitteilung wurde der 53-Jährige am Donnerstag auf eine Intensivstation eingewiesen.

Mehr ist derzeit noch nicht bekannt. In der Mitteilung vom Freitagmorgen bittet Regierung außerdem um den Respekt der Privatsphäre des Ministers und seiner Familie.