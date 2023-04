Im nationalen Reformprogramm fasst die Regierung zusammen, wie sie den digitalen und ökologischen Wandel schaffen will. Franz Fayot liefert den Überblick.

Nationales Reformprogramm

Fayot:„Kollektive Anstrengung der Regierung“

Die Erklärung zur Lage des Landes fällt in diesem Jahr zwar aus. Dafür gibt es aber zumindest das nationale Reformprogramm, in dem die Lage Luxemburgs in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, digitale Transition, ökologische Transition und Wettbewerbsfähigkeit beschrieben wird.



Wie Luxemburg EU-Aufbaugelder ausgibt 83 Millionen Euro bekommt Luxemburg durch den EU-Aufbauplan. Unter anderem werden die Kompetenzen von Arbeitnehmern gestärkt.

Für Franz Fayot (LSAP) ergibt diese Lage ein „Bild der Kohärenz“ und es sei das Resultat einer „kollektiven Anstrengung der Regierung“. Als Wirtschaftsminister resümiert der LSAP-Politiker das nationale Reformprogramm, das auf Empfehlungen der EU-Kommission beruht, vor den Abgeordneten – kurz und knapp. Denn benötigte der Premierminister für seinen „état de la nation“ in der Regel zwischen 90 und 120 Minuten, dauert die Auflistung des Wirtschaftsministers rund eine halbe Stunde.

Ökologische Transition und Klimawandel

In dieser Zeit nennt er als Beispiele blau-rot-grüner Politik beim digitalen Wandel die Schaffung des Luxembourg House of Cybersecurity und des Luxembourg Digital Innovation Hub und bei der ökologischen Transition erinnert er an die Strategie zur Kreislaufwirtschaft aus 2020 und die öffentlichen Investitionen, die bei der Umsetzung des nationalen Energie- und Klimaplanes getätigt werden.

Die Reduzierung der Abhängigkeit von fossilen Energien will Fayot auch im Wirtschaftsressort vorantreiben, unter anderem durch die Umsetzung der Roadmap zur Dekarbonisierung der Industrie und den Klimapakt für Betriebe. In der Mobilität soll dies vor allem durch die Fortführung der CO2-Steuer, die bis 2026 jährlich um fünf Euro je Tonne steigen soll, die Umsetzung des nationalen Mobilitätsplanes bis 2035 oder das substanzielle Investitionspaket für den Schienenverkehr erfolgen.

Covid, Krieg und Luxemburgs Wirtschaft von morgen „Von 2018 bis einschließlich 2022 wurden insgesamt 906 Millionen Euro für Hilfen an Unternehmen bereitgestellt“, teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Ein besonderes Augenmerk gilt der nachhaltigen Entwicklung und den 17 UN-Zielen. Wie Franz Fayot in seinen Ausführungen unterstreicht, widmet sich Luxemburg insbesondere fünf Vorgaben der Vereinten Nationen: die Tilgung der Armut – Luxemburg habe den Mindestlohn angehoben, betont der Minister -, eine qualitativ hochwertige Bildung, die Förderung sauberer Energien zu erschwinglichen Preisen, Maßnahmen gegen den Klimawandel sowie sozial und ökologisch verträgliche Konsummuster.

Budget: die Zwischenbilanz im März 2023 22,2 Milliarden Euro oder 27,2 Prozent beträgt die Verschuldung nach dem ersten Trimester 2023. Wenn im Juli das nächste Darlehen zurückgezahlt wird, wird sich die Schuldenquote auf 24 Prozent belaufen – und wieder etwas mehr Spielraum zur 30-Prozent-Marke bestehen. Diese Zahlen legte Finanzministerin Yuriko Backes (DP) der Chamber am Montag vor. Daraus geht auch hervor, dass die Ausgaben, bedingt unter anderem durch die Tripartite-Beschlüsse aus 2022, um 18,5 Prozent höher ausfallen als Ende März 2022. Die Investitionen fallen um 36,5 Prozent höher aus. Auf der Einnahmenseite verzeichnet die Akzisen- und Zollverwaltung im ersten Trimester ein Minus von 6,7 Prozent oder 32 Millionen Euro gegenüber März 2022; beim Enregistrement wurde seit Jahresanfang ein Minus von acht Prozent oder 154 Millionen Euro verbucht. Plus 290 Millionen Euro lautet die Zwischenbilanz der Steuerverwaltung – vor allem bedingt durch ein Plus von 23 Prozent bei der Einkommenssteuer, das sich wiederum durch einen dynamischen Arbeitsmarkt erklärt (17.000 zusätzliche Stellen wurden 2022 geschaffen).

