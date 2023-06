Der Wirtschaftsminister ging am Samstag auf die Diskussion um seine Spesenabrechnungen ein.

Wirtschaftsminister

Fayot: "Das sind keine Urlaubsreisen"

Wirtschafts- und Kooperationsminister Franz Fayot kam am Samstag in der Sendung Background bei RTL auf die Diskussion um seine Spesenabrechnungen zurück. Dass im Rahmen von Auslandsmissionen zwangsweise auch Gäste, hohe Beamte und Diplomaten eingeladen werden, sei üblich und nicht neu, so der Politiker, der auch unterstrich, dass er in seiner Rolle als Wirtschafts- und Kooperationsminister eben auf zahlreiche Auslandsreisen gehen müsse. Dass man dabei auch das eine oder andere Mal in teureren Restaurants esse, sei Teil des Systems und darauf habe auch ein Minister keinen Einfluss.

„Solche Missionen sind keine Urlaubsreisen“, so Fayot, der betonte, seine Abrechnungen korrekt gemacht zu haben. Die heftige Kritik und den Unmut vieler Menschen versteht er, aber man könne auch „alles zerrappen“ und er sei unter dem Strich nicht der erste Politiker, der in dieser Art und Weise Spesen abgerechnet habe. Auch habe er sich nichts vorzuwerfen und reporter.lu die Abrechnungen freiwillig zur Verfügung gestellt.

Dass die Regierung nun beschlossen habe, die Abrechnungsmodalitäten für Minister unter die Lupe zu nehmen und anzupassen, begrüßt Fayot. Bislang habe es in dieser Hinsicht keinerlei Rahmen gegeben. Er kann sich eine Regelung - etwa über einen Pauschalbetrag oder einen Fixbetrag - sehr gut vorstellen.

Besteuerung von Immobilieneinkünften nicht ausgeschlossen

Auf die kommenden Wahlen und die damit verbundenen Programme angesprochen, schließt der Mann nicht aus, dass seine Partei sich für eine stärkere Besteuerung von Immobilien (Mehrwert/Grundsteuer) stark mache. Dabei betonte er, dass man die Freibeträge so hoch ansetzen müsse, dass Bürger, die ein eigenes Haus besitzen, nicht getroffen werden. Es gehe um die großen Besitzer von Wohnfläche und Bauland. Steuern sind für den Wirtschaftsminister kein Zweck an sich, sondern dienen dazu, wichtige Vorhaben wie etwa die geplante Dekarbonisierung zu finanzieren.

In Sachen Wirtschaftswachstum des Landes, stellt sich der Minister eine weitere Entwicklung auf digitaler Ebene vor. Luxemburg müsse Unternehmen anziehen, die einen hohen Mehrwert schaffen. In diesem Sinn wolle man mit Subventionen steuern und Unternehmen, die in das Modell Luxemburg passen, fördern. Generell spricht er sich für ein weiteres Wachstum des Standorts Luxemburg aus. Das ausländische Interesse am Großherzogtum sei nach wie vor hoch, was der Politiker begrüßt.

Auf das geplante Datenzentrum von Google in Bissen angesprochen, meinte Fayot, man warte derzeit auf eine Reaktion des Internetriesen, der bis Mitte 2024 Zeit habe, ein Projekt einzureichen.









