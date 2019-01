Die Teilnahme von Nicht-Luxemburgern an den Kommunalwahlen steigt seit 1999 konstant an. Laut einer Studie des Cefis waren 2017 knapp 23 Prozent der hier lebenden Ausländer in den Wählerlisten eingetragen. 2011 waren es 17 Prozent.

Politik 5 Min.

Fast jeder Vierte geht wählen

Michèle GANTENBEIN Die Teilnahme von Nicht-Luxemburgern an den Kommunalwahlen steigt seit 1999 konstant an. Laut einer Studie des Cefis waren 2017 knapp 23 Prozent der hier lebenden Ausländer in den Wählerlisten eingetragen. 2011 waren es 17 Prozent.

Die Beteiligung von Nicht-Luxemburgern bei den Kommunalwahlen ist seit der Einführung des Wahlrechts für Ausländer im Jahr 1995 konstant gestiegen. 2017 waren 22,8 Prozent der hier lebenden wahlberechtigten Nicht-Luxemburger als Wähler registriert. 2011 lag die Quote bei 17 Prozent. Das geht aus der Studie „Les élections communales d’octobre 2017“ des Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (Cefis) hervor, die kürzlich veröffentlicht wurde.

Laut der Untersuchung waren 2017 34 638 ausländische Wähler eingeschrieben ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.