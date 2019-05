Die größte Oppositionspartei stellt 18 Maßnahmen vor, um die Familie in Luxemburg zu stärken. Auch alternative Modelle sollen gefördert werden.

Politik 2 Min.

Familienpolitik à la CSV

Marc HOSCHEID Die größte Oppositionspartei stellt 18 Maßnahmen vor, um die Familie in Luxemburg zu stärken. Auch alternative Modelle sollen gefördert werden.

Die Christsozialen wollen laut eigener Aussage den Menschen die Freiheit lassen, sich ihr Familienmodell auszusuchen. Allerdings „ohne dabei das klassische Modell über Bord zu werfen“, wie Fraktionspräsidentin Martine Hansen betonte. Dies zeigt sich daran, dass die Erziehungsleistung von Eltern, die sich eine Auszeit von der Arbeit nehmen, um bei ihren Kindern zu bleiben, stärker gewürdigt werden soll. Dies durch eine Erweiterung der Babyjahre von derzeit 24 auf bis zu 48 Monate. So soll verhindert werden, dass später ein Loch bei der Rente entsteht.

Recht auf Urlaub für berufstätige Großeltern



Auch alternativen Familienmodellen steht die CSV offen gegenüber. So fordert sie beispielsweise eine zusätzliche Flexibilisierung von Zeitraum und Zeitpunkt des Elternurlaubs. Bis ihr Kind zwölf Jahre alt ist, 16 Jahre im Falle einer Adoption, sollen Eltern ihren Urlaub, sechs Monate bei Vollzeit- und zwölf bei Halbtagsbeschäftigung, so aufteilen können, wie es für sie am besten passt. Darüber hinaus plädieren die Christsozialen für die Einführung eines Großelternurlaubs. Eltern sollen ihren Urlaub auf die Großeltern übertragen können, falls diese noch beruflich aktiv sind.



Parlament billigt Reform: Neues Kindergeld ab dem 1. August Die blau-rot-grünen Mehrheitsabgeordneten haben die Reform des Kindergeldes verabschiedet. Für die Familien greifen die neuen Beträge des Kindergeldes ab dem 1. August.

Als positiv für das Privatleben und ein Mittel zur Reduzierung von Staus sieht die Oppositionspartei die Heimarbeit. Hier müsse der Staat mit positivem Beispiel vorangehen und diese innovative Arbeitsform im öffentlichen Sektor ausbauen. Damit die Heimarbeit für Angestellte im Privatsektor interessanter wird, müsse laut Spautz ein gesetzlicher Rahmen geschaffen werden. Um rechtliche Unsicherheiten zu verhindern, müsste sich ein Gesetz an den geltenden Regelungen in den Nachbarländern orientieren.



Auch finanziell will die CSV den Familien entgegenkommen. Laut Gilles Roth sollen sie durch eine erneute Indexierung des Kindergeldes an der guten Finanzsituation beim Staat beteiligt werden. „Wenn es dem Staat gut geht, soll es auch den Familien gut gehen“, meinte der Abgeordnete. Seit 2006 habe es neun Indextranchen gegeben. Bei einem Kind mache dies einen Unterschied von 46 Euro, bei zwei 109 Euro und bei drei 200 Euro pro Monat aus.



Familien werden mit Kriseninstrumenten bestraft



Für Familien mit drei oder mehr Kindern will die CSV eine „Allocation pour familles nombreuses“ einführen. Diese seien in Luxemburg nämlich nachweislich besonders von Armut bedroht. Für Familien deren Einkünfte auf dem Niveau des Einkommens zur sozialen Eingliederung (Revis) liegen, soll der Betrag bei 250 Euro liegen. Ist das Einkommen höher, wird der Betrag kleiner, bis zu einem Mindestwert von 31 Euro. Der Regierung warf Roth vor, noch immer an Instrumenten der Finanzkrise festzuhalten und die Familien so zu bestrafen.



Besonders stört er sich an der Höhe der Solidaritätssteuer. Seit 2013, einer Zeit der guten Konjunktur, schwanke diese zwischen sieben und neun Prozent, während sie zwischen 1990 und 2009 bei 2,5 Prozent gelegen habe. Dabei habe sich gerade die DP über die Erhöhungen auf sieben und neun Prozent aufgeregt. „Der damalige DP-Präsident Claude Meisch sprach seinerzeit von Steuergranaten“, erinnert Roth.

Auf Nachfrage konnten die drei Abgeordneten indes nicht sagen, wie hoch die Kosten für den Staat bei der Realisierung des gesamten Pakets ausfallen würden. Für deren Berechnung sei ein Zugang zum Zentralregister nötig, über den die Fraktion jedoch nicht verfüge. Dafür wurden die Kosten einzelner Maßnahmen geschätzt.



Die CSV hat am 25. April sieben Motionen und fünf Gesetzesvorschläge in der Chamber eingereicht und an den Staatsrat gesendet. Von dessen Gutachten erhoffe man sich zusätzlichen Input.