Falscher Alarm: Kein Hackerangriff in der Chamber

Die ungewöhnlichen Nachrichten, die am Mittwoch auf der Chamber-App in Erscheinung traten, waren einem Update geschuldet, so die Chamber in einer Stellungnahme.

(SC) - Nutzer der Chamber-App dürften sich gewundert haben, als am Mittwochmittag plötzlich eine Reihe von ungewöhnlichen Benachrichtigungen auf ihren Bildschirmen zu sehen waren.

Neben vermeintlichen "Hilferufen" aus der Chamber war auch ein Gruß aus dem Backend an die App-Nutzer zu sehen - ein Hinweis auf den Grund der Störung.



Der ungewöhnliche Zwischenfall bewegte die Chamber wenig später dazu, sich öffentlich zu den Nachrichten zu äußern. Einige hatten zuvor vermutet, es könnte sich um einen Hackerangriff gehandelt haben.



Dies dementierte die Chamber am Mittwochnachmittag jedoch in einer Mitteilung: Tatsächlich waren die Nachrichten Arbeiten an der App durch das Informatik-Team des Parlaments geschuldet, die unglücklicherweise auch nach Außen hin zu sehen waren. Das Problem sei inzwischen behoben worden, so die Chamber in ihrer kurzen Stellungnahme.