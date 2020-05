Falsche Wortwahl

Die Regierung verspricht einen Neustart. Und legt damit eine baldige Rückkehr auf bekannte Pfade nahe. Dabei ist mehr denn je die Zeit für eine Kurskorrektur gekommen.

Die Regierung präsentiert sich in Geberlaune. Mit Hilfsmaßnahmen, deren Größenordnung mittlerweile in etwa zwei Drittel des Staatshaushaltes entspricht, hat sie den Konsequenzen der Corona-Krise den Kampf angesagt. Die Botschaft von Blau-Rot-Grün ist klar: Am Geld und am Gießkannenprinzip soll die Wiederbelebung der Wirtschaft und der Gesellschaft nicht scheitern.

Viel Macht, wenig Mitsprache

Zu dieser finanziellen Stärke, die die Regierung demonstriert, gesellt sich auch ihre Lufthoheit über die Kommunikationsflüsse ...