Fünf Parteien haben sich auf gemeinsame Regeln für den bevorstehenden Wahlkampf geeinigt. Zwei Parteien haben das Abkommen nicht unterzeichnet. Bei der Vorstellung des Abkommens war von einer Schwergeburt die Rede.

Fairplay im Wahlkampf

Fünf Parteien haben sich auf gemeinsame Regeln für den bevorstehenden Wahlkampf geeinigt. Zwei Parteien haben das Abkommen nicht unterzeichnet. Bei der Vorstellung des Abkommens war von einer Schwergeburt die Rede.





Die Piraten haben das Abkommen nicht unterzeichnet. Sie haben ein Problem mit der ADR und werfen der Partei vor, bereits vor der Unterschrift Hassnachrichten und "Fake News" in den sozialen Netzwerken zu verbreiten. Es sei also nicht zu erwarten, dass sich das nach der Unterschrift ändern werde. Eigenen Aussagen zufolge haben die Piraten strengere Formulierungen gefordert. Doch darüber habe es keinen Konsens gegeben, schreibt die Partei in einem Pressekommuniqué am Donnerstag.



Die fünf Parteien, die sich zu einer Einigung durchringen konnten - CSV, DP, LSAP, Déi Gréng und ADR - sprachen alle von einem Kompromiss. "Jeder musste Wasser in seinen Wein gießen", sagte CSV-Generalsekretär Laurent Zeimet. Der grüne Parteipräsident Christian Kmiotek sprach von einer Schwergeburt.

Neu im Abkommen sind Regeln in Bezug auf Auftritte in den sozialen Netzwerken. Hier hat man sich das Wort gegeben, keine Hass- und keine Falschnachrichten zu verbreiten und auf Diffamierungen jeglicher Art zu verzichten. Das gilt für alle Parteimitglieder, in erster Linie die Kandidaten, aber auch für Dritte, also Menschen aus deren Umfeld.



Die Anzahl der großflächigen Werbeplakate wurde auf 140 beschränkt. Der Wahlkampf beginnt offiziell am 10. September, allerdings dürfen ab dem 7. September Werbeplakate aufgeklebt werden.

Die Medienkampagne beginnt am 10. September. Die Parteien haben sich darauf geeinigt, keine Kinospots zu schalten. Auf RTL Radio und RTL Telé werden Fernseh- und Radiospots geschaltet, allerdings hat man sich darauf geeinigt, keine zusätzlichen Werbespots dort einzukaufen. Weiter wird auf Werbung in öffentlichen Verkehrsmitteln und käuflichen Außenflächen verzichtet.

Ab dem 16. August, dem Hinterlegen der Kandidatenlisten also, dürfen bis zu den Wahlen maximal drei nationale Verteilungen von Wahlkampfbroschüren stattfinden, eine weniger als sonst.

Beschränkungen gibt es auch bei Werbeartikeln. Hier hat man sich auf einen Kugelschreiber und ein zusätzliches Gagdet pro Partei geeinigt. Aus ökologischen Gründen wird ab dem 10. September bis zu den Wahlen auf das Verteilen von Luftballons verzichtet.

Obwohl es das Wahlgesetz ausdrücklich erlaubt, haben die Parteien beschlossen, nicht auf Wählerlisten zurückzugreifen, um zum Beispiel Bürger gezielt anzuschreiben.



Jede Partei darf maximal 75.000 Euro für kommerzielle Werbung im Rundfunk, im Internet und in Zeitungen ausgeben.

Nicht zurückbehalten wurde der Vorschlag der Grünen, einen Weisenrat einzusetzen, der im Falle von Problemen als Schiedsrichter intervenieren könnte.

Die Parteien sorgen dafür, dass die Bestimmungen an ihre Unterorganisationen weitergeleitet werden und dass alle über die Regeln ins Bild gesetzt werden.