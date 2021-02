Eigentlich würde die Fahrradprämie am 31. März auslaufen - wenn es nach dem Umweltministerium geht, soll sie aber verlängert werden.

Fahrradprämie geht in die Verlängerung

(SC) - Im Corona-Jahr 2020 hat das Fahrrad in Luxemburg eine wahre Renaissance erlebt. Fahrradgeschäfte berichteten von außergewöhnlichen Verkaufszahlen und langen Wartelisten. Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) freute sich über den Fahrrad-Boom und versprach Ende vergangenen Jahres, den Andrang nicht verpuffen lassen zu wollen.

Neben neuen Fahrradwegen sollten auch staatliche Hilfen zur Unterstützung der nachhaltigen Mobilität dazu beitragen, den Kauf eines Zweirades attraktiver zu machen. Bereits sei Januar 2019 können Fahrradkäufer auf eine Prämie von 25 Prozent des Kaufpreises zurückgreifen, sofern der Betrag die 300 Euro nicht übersteigt. Im Mai 2020 wurde die Prämie noch einmal erhöht: Seitdem können Fahrrad- und Pedelec-Käufer bis zu 600 Euro, oder 50 Prozent des Preises, zurückerstattet werden.

Die Maßnahme sollte eigentlich am 31. März dieses Jahres auslaufen. Dem scheint allerdings nicht so zu sein. Wie Umweltministerin Carole Diesbourg (déi Gréng) am Dienstag auf eine parlamentarische Frage der CSV-Abgeordneten Martine Hansen und Nancy Arendt-Kemp antwortet, sei die Regierung gewillt, den Kauf eines neuen Fahrrades oder Pedelecs über den 31. März hinaus mit Prämien zu unterstützen. In den nächsten Wochen werde das Umweltministerium dem Regierungsrat einen entsprechenden Entwurf einer großherzoglichen Verordnung unterbreiten, in dem die genaueren Modalitäten dieser Prämie aufgeführt werden sollen.

