Frauen, Menschen über 50 und mit niedriger Bildung sind seltener online unterwegs. Ein neues Projekt soll ihnen den Zugang zum Internet erleichtern.

Digitale Inklusion

Fahrlehrer fürs Internet gesucht

Frauen, Menschen über 50 und mit niedriger Bildung sind seltener online unterwegs. Ein neues Projekt soll ihnen die Angst vorm Internet nehmen und den Zugang erleichtern.

Es ist nur ein kleiner Prozentsatz, aber es gibt sie: Trotz E-Banking, LuxTrust und E-Mail haben 1,5 Prozent von 2.258 Personen, die im Sommer 2022 in Luxemburg zu ihrem Onlineverhalten befragt wurden, noch nie das Internet genutzt und rund 0,5 Prozent waren das letzte Mal online vor drei Monaten.



Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Forschungsinstituts Liser, die das Ministerium für Digitalisierung in Auftrag gegeben hat. Ziel war es herauszufinden, was Menschen davon abhält, online zu gehen und wer diese Internet-Abstinenzler sind.

Vor allem ältere Frauen, Menschen über 50 und mit niedriger Bildung tun sich mit der Nutzung des World Wide Webs schwer. Als Gründe gaben elf Prozent von ihnen an, sie verfügten nicht über die nötigen Kompetenzen, 42 Prozent haben wenigstens einmal Hilfe in Anspruch genommen, um sich online zurechtzufinden. Immerhin 68 Prozent finden aber, dass ihnen das Internet das Leben erleichtert.

Je älter, umso weniger internet-affin

Die Studie hat drei Gruppen ausgemacht: Die Vielnutzer mit hohem Internetkonsum, die rund ein Drittel ausmachen (32 Prozent), die mit mittlerer Nutzung (40 Prozent) und jene, die nur selten das Internet nutzen, immerhin rund 28 Prozent. Von den schwach Nutzenden gab ein Fünftel (24 Prozent) an, sich gestresst zu fehlen (gegenüber 14 Prozent aller Befragten), fast ein Viertel (25 Prozent) fand, dass das Internet das Leben verkompliziert. 60 Prozent stößt auf, dass Verwaltungsdienste sich zunehmend online verlagert haben (gegenüber 43 Prozent der Bevölkerung) und über die Hälfte gab an, sich nicht selbstständig im Internet bewegen zu können.

Hier sollen nun Trainings von „Fahrlehrern“ fürs Internet helfen: Sie sollen lernen, wie man am besten internet-ferne Menschen an die Online-Welt heranführt, mithilfe von Fortbildungen und später mit konkreter, kostenloser Hilfe vor Ort. Expertise diesbezüglich besteht bereits: Im Forum d’inclusion numérique, vom Ministerium initiiert und erstmals im Dezember 2022 lanciert, trafen sich über 100 Vereine und Initiativen zum Austausch, die sich die digitale Inklusion auf die Fahnen geschrieben haben, darunter beispielsweise BeeSecure und die Luxembourg TechSchool, oder auch Fondation Hellëf doheem mit ihrem „Telealarm“ oder dem Tablet-Projekt in Altersheimen.

Fortbildung für mehr digitale Inklusion

Fahrlehrer sind aber nicht die einzige Empfehlung: Die Studie bettet sich ein in den Aktionsplan digitale Inklusion von 2021, der aus mehreren Achsen, Aktionen und Initiativen besteht. Eine wird dieser Tage erstmalig lanciert: Im Salon d’inclusion numérique am 17. Mai in Forum Geesseknäppchen in Luxemburg-Stadt werden diverse Projekte und Akteure vorgestellt. Außerdem wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal ein Preisträger für das beste digital-inklusive Projekt ausgezeichnet.

