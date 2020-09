Die umstrittene Großmolkerei nahe Düdelingen und Bettemburg wird nicht gebaut. Der griechische Konzern zog das Projekt zurück.

Fage begräbt Plan für Joghurt-Fabrik in Luxemburg

(jt/jag) - Der griechische Joghurt-Produzent Fage gibt sein Projekt für den Bau einer Fabrik im Süden Luxemburgs auf. Das meldete RTL am Dienstag unter Berufung auf Quellen im Wirtschaftsministerium. Dem „Luxemburger Wort“ wurde diese Information bestätigt.



Demnach wird sich Fage nicht in der Industriezone Wolser in der Nähe von Bettemburg und Düdelingen niederlassen. Letzte Verhandlungen mit Behördenvertretern hätten nicht gefruchtet. Der Staat wolle das Grundstück für den damaligen Kaufpreis von 30 Millionen Euro zurückkaufen, hieß es am Dienstag aus informierten Kreisen.

Fage wollte an dem 15 Hektar großen Standort 80.000 Tonnen Joghurt pro Jahr herstellen. Die Prozeduren ziehen sich allerdings seit Bekanntwerden des Projekts im Jahr 2016 in die Länge. Der hohe Wasserverbrauch, der für die Produktion notwendig gewesen wäre, hatte immer wieder Anlass für Kontroversen gegeben. Zuletzt wurden gegen Fage International auch Vorwürfe wegen dubioser Steuerpraktiken laut.



