Themen einer Fragestunde in der Chamber waren unter anderem die verkürzte Erzieherausbildung, die Studie zur Arbeitszeitverkürzung sowie die Entsorgung von Klärschlamm.

Fragestunde in der Chamber

Expressweg zum Erzieherdiplom bleibt

Während einer Fragestunde in der Chamber ging LSAP-Abgeordnete Francine Closener auf die Sektion der Sozialwissenschaften (GSO) ein, die besonders an Beliebtheit gewonnen habe, seit im Rahmen eines Pilotprojekts die Möglichkeit eingeführt wurde, in nur einem zusätzlichen Jahr das Erzieherdiplom zu erlangen. „Eine Ausbildung, die sonst drei Jahre dauert“, bemerkte Closener. Hintergrund dieser „voie expresse“ war der Mangel an Personal im sozio-edukativen Bereich. In diesem Kontext fragte Closener nach der versprochenen Bewertungsstudie.

Wir konnten 14 Prozent mehr diplomierte Erzieher ausbilden, wofür uns der Sektor sicherlich dankbar. Bildungsminister Claude Meisch

Bildungsminister Claude Meisch (DP) hatte die Ergebnisse parat: In den Schuljahren 2020 bis 2022 seien in den regulären Abschlussklassen für das Erzieherdiplom 257 Schüler gezählt worden. Die einjährige Ausbildung hätten auf der anderen Seite 36 Schüler gewählt. Weder bei der Abbrecherquote (neun Prozent), noch bei der Erfolgsquote (94 Prozent) hätte es Unterschiede zwischen regulärem Weg und Passerelle gegeben.

Bestätigt durch die Bewertungsstudie

100 Prozent der Absolventen vom letzten Jahr hätten Stand Februar einen Arbeitsvertrag. „60 Prozent hatten sogar schon vor dem Abschluss einen Vertrag. Das zeigt, dass die Arbeitgeber auf zusätzliches qualifiziertes Personal angewiesen sind und großes Vertrauen in diesen Ausbildungsweg haben“, so der Minister, der auch den Sorgen widersprach, dass immer mehr Schüler diesen Ausbildungsweg statt des regulären nutzen könnten. „Über zwei Drittel der Schüler wählen die GSO mit der Absicht, danach Universitätsstudien zu machen.“ Insgesamt habe man sich durch die Bewertung bestätigt gesehen. „Immerhin konnten wir 14 Prozent mehr diplomierte Erzieher ausbilden, wofür uns der Sektor sicherlich dankbar ist“, so Meisch.

Arbeitszeitverkürzung: widersprüchliche Statistiken

Der CSV-Abgeordnete Marc Spautz hakte in Sachen Arbeitszeitverkürzung nach. Während etwa in der Liser-Studie von einer tatsächlichen Jahresarbeitszeit in Luxemburg von 1.701 Stunden die Rede war, sprach Statec-Direktor Serge Allegrezza in einem Interview von 1.527 Stunden. Arbeitsminister Georges Engel (LSAP) wies darauf hin, dass sich für die Studie auf Zahlen aus dem Jahr 2016 berufen wurde, da jene aus dem Jahr 2020 bereits unter dem Stern der Pandemie gestanden hätten. Man müsse im Allgemeinen darauf achten, welche Statistiken und Umfragen man letztlich miteinander vergleiche.

Klärschlamm-Lösung erst im Herbst

Gusty Graas (DP) wollte von Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng) wissen, wie es im Dossier Entsorgung von Klärschlamm weitergehe. Seit dieser nicht mehr von Frankreich angenommen wird, steht Luxemburg vor einem großen Problem. Obwohl Machbarkeitsstudien für fünf Standorte gemacht wurden, sich eine gemeinsame Konvention in Ausarbeitung befinde und ein gemeinsames Syndikat gegründet werden soll, „wäre es nicht gut, das jetzt noch vor den Wahlen schnell durchzuhetzen“, antwortete die Ministerin. Man werde sich die Zeit nehmen, um alle Details zu klären und dann erst im Herbst Engagements nehmen.

