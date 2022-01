Zwei Petitionen wurden am Mittwoch im Parlament debattiert: eine gegen die Einführung einer Impfpflicht gegen Covid 19 und eine gegen die Kinderimpfung.

Anhörung im Parlament

Ausländische Experten stellen Corona-Impfung in Frage

Michèle GANTENBEIN Zwei Petitionen wurden am Mittwoch im Parlament debattiert: eine gegen die Einführung einer Impfpflicht gegen Covid 19 und eine gegen die Kinderimpfung.

Petitionen zur Corona-Situation haben Hochkonjunktur. Zwei Gesuche hatten genug Unterschriften gesammelt, um eine öffentliche Anhörung im Parlament herbeizuführen. Christelle Pizzirulli hat mit ihrer Petition 1950 gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht 11.456 Unterschriften gesammelt, David Georgiu mit der Petition 1916 gegen die Kinderimpfung 4.674.

Zu den Anhörungen am Mittwoch hatten beide internationale Verstärkung mitgebracht. Pizzirulli hatte den 89-jährigen französischen Virologen Luc Montagnier an ihrer Seite, der 1983 das HIV-Virus mitentdeckt hat und dafür den Nobelpreis bekam. Montagnier ist in seinem Land wegen zweifelhafter Thesen umstritten – nicht nur in Zusammenhang mit Corona. Er behauptet, dass die Impfung gegen Covid-19 neue Virusvarianten herbeiführe. Er hält die Impfung für einen großen wissenschaftlichen Irrtum und einen medizinischen Fehler.

Mit dabei war auch die französische Genetikerin Alexandra Henrion Caude. Sie warnte vor Impfstoffen, „die sich noch in der klinischen Erprobung befinden“, vor allem mit Blick auf eine mögliche Impfpflicht. Auch sie meinte, dass die Impfungen riskierten, Virusmutationen zu begünstigen und basierte sich dabei auf Aussagen von WHO-Experten.

Eigentlich sollte es in der Debatte um die allgemeine Impfpflicht gehen. Die Petitionärin, die von sich behauptete, keine Impfgegnerin, aber gegen eine Impfpflicht zu sein, legte zu Beginn ihre Argumente dar. Doch in der weiteren Debatte ergriffen ausschließlich die wissenschaftlichen und medizinischen Experten, darunter auch der Zahnarzt Romain Blum sowie die Anwältin Karima Rouizi, das Wort und die Debatte entpuppte sich als Debatte gegen die Impfung an sich.

Einzig Romain Blum kehrte zum eigentlichen Thema zurück. Er habe starke Zweifel an der Wirksamkeit der Impfung und plädierte angesichts der weniger virulenten Omikron-Variante dafür, sich Zeit zu lassen mit der Entscheidung über eine Impfpflicht.

Kinderimpfung verbieten

David Georgiu ist gegen die Impfung von Kindern mit mRNA-Impfstoffen, weil sie, wie er sagte, das Erbgut verändern können. Die Risiken von gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod rechtfertigten keine Impfung von gesunden Kindern, „die ein geringes Risiko haben, an Covid-19 zu erkranken“. Es habe sich herausgestellt, „dass die Impfung die Verbreitung des Virus nicht verhindert“, zudem gebe es wirksame konventionelle Behandlungsmethoden.

David Georgiu (3.v.l.) mit seinen Unterstützern Anne-Marie Yim, Christian Perronne und Benoît Ochs (v.l.n.r.) Foto: Anouk Antony

Georgiu hatte sich als Unterstützung unter anderem den Arzt Benoît Ochs sowie den französischen Arzt Christian Perronne ins Boot geholt, ein weltweit renommierter Infektiologe. Er war Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenkrankheiten am Raymond-Poincaré-Krankenhaus in Paris und wurde im Dezember 2020 wegen Aussagen im Zusammenhang mit der Pandemie seines Amtes enthoben. Seine Zulassung als Arzt hat er behalten, weil man ihm bis dato keine Fehler oder Falschaussagen nachweisen habe können, wie er am Mittwoch sagte.

Perronne, der über Jahre die Impfpolitik in Frankreich mitgestaltet hat, ist kein Impfgegner. Aber er hält die Corona-Impfung für gefährlich und behauptet, dass es sich gar nicht um einen Impfstoff handle. „Der Beweis: Er schützt nicht vor der Virusverbreitung und auch nicht vor Krankheit.“ Auch behauptet er, dass die Pandemie in Ländern, die nicht impfen oder die Impfung gestoppt haben – Indien zum Beispiel – vorbei sei. Zudem sei es illegal, eine Impfpflicht auf einen experimentellen Impfstoff aufzubauen. In Bezug auf die Kinder sagte er, dass mehr Kinder durch die Corona-Impfung sterben würden als durch das Virus.

Die Abgeordneten und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) ließen keinen Zweifel daran, dass sie Zweifel an etlichen Expertenaussagen hatten. Lenert hielt ihnen vor, das Virus und die Pandemie zu banalisieren. „Sie tun so, als handle es sich um eine kleine Grippe. Das ist nicht der Fall.“ Wenn Luxemburg sich in einer stabilen Situation befinde und die Übersterblichkeit gering sei, „dann weil von Anfang an gegengesteuert worden ist, mit Einschränkungen und Impfungen“. Klar sei auch, dass die Mutationen nicht auf das Konto der Impfungen gingen. „Mutationen gibt es auch ohne Impfung“, so Lenert.

In Zusammenhang mit dem von den Experten erwähnten Risiko, durch die Impfung zu sterben, sagte Mars Di Bartolomeo (LSAP), man dürfe nicht vergessen, „dass das Virus für den Tod von fünf Millionen Menschen verantwortlich ist“. Und Marc Hansen (Déi Gréng), von Beruf Apotheker, wies darauf hin, dass mRNA-Impfstoffe keine Erbgutveränderung provozierten. Sie würden sehr wohl in die Körperzellen vordringen, nicht aber in den Zellkern, so Hansen.

Alternativen zur Impfung

Die Abgeordneten interessierte ganz besonders die Frage, welche Alternativen die Experten zur Impfung haben, um aus der Krise herauszukommen. Hier wurden mehrfach insbesondere die drei Medikamente Hydroxychloroquin, Azithromycin oder Ivermectin als wirksame Mittel gegen Covid-19-Erkrankungen erwähnt, aber auch Zink und Vitamin D.

Dass bislang weder die US-amerikanische Arzneimittelagentur FDA noch die EMA die Zulassung der oben genannten Medikamente für die Behandlung von Covid-19 empfohlen haben, liegt nach Dafürhalten der Experten daran, dass wirksame Therapien und Medikamente aus wirtschaftlichen Gründen in ein schlechtes Licht gerückt und Studien blockiert würden.

Perronne sprach von Interessenkonflikten mit meinungsführenden Medien und Wissenschaftlern, auch mit großen wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die verhinderten, dass gewisse Dinge ans Licht kommen. Perronne ging in dem Zusammenhang auf die aus seiner Sicht kaum beachtete Meldung ein, wonach die renommierte Zeitschrift „The Lancet“ eine gefälschte Studie über die Wirksamkeit des Medikaments Hydroxychloroquin veröffentlicht habe. Und er erwähnte die vom US-amerikanischen Pharmakonzern Pfizer gefälschten Studienergebnisse, um eine Zulassung für den Impfstoff Comirnaty zu bekommen.

Auf Sven Clements Frage, ob die Experten den Konsens des Großteils der Wissenschaftsgemeinschaft in Frage stelle, antworte die Anwältin Karima Rouizi, es gebe keinen wissenschaftlichen Konsens. „La science est faite de doute.“

Kommende Woche findet im Parlament eine Debatte über das Pro und Contra einer allgemeinen Impfpflicht statt, die dann kurzfristig zu einer Entscheidung führen soll. Mit Blick auf diese überaus wichtige und delikate Diskussion war die Kontroverse gestern allemal interessant.

