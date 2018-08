Für Touristen bietet es eine Alternative zum Hotel: Über die Internet-Plattform AirBnB teilen Privatleute ihre Wohnungen. Die Nebeneinkünfte werden nun zum politischen Thema.

Exklusiv: 710 AirBnB-Gastgeber in Luxemburg

Annette WELSCH 36.000 Mal wurden 2017 in Luxemburg AirBnB-Gäste begrüßt, teilt das Unternehmen dem "Luxemburger Wort" mit. Die Sharing Economy gerät auch in Luxemburg immer mehr unter die Lupe und wird zunehmend zum politischen Thema.

Zwischen 60.000 Übernachtungen pro Jahr und 250.000 belaufen sich die Schätzungen aus dem Wirtschaftsministerium und aus dem Hotelsektor: Während eine Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums derzeit die Sharing Economy in Luxemburg untersucht und sich auch mit der Internet-Plattform AirBnB zur Vermittlung von privaten Zimmern und Wohnungen für Reisende befasst, um wahre Zahlen zu bekommen, liegen dem „Luxemburger Wort“ Daten vor.



Bei den 710 so genannten Hosts kamen 2017 36.000 Mal Gäste an. Das waren beachtliche 80 Prozent mehr als noch im Jahr davor, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die durchschnittliche Gruppengröße sei zwei Personen und die Gäste bleiben im Schnitt vier Tage in Luxemburg. In der Regel handele es sich bei den Gastgebern um normale Leute, die üblicherweise 3 700 Euro für 50 Nächte pro Jahr verdienen, gibt AirBnB an. Das wären normalerweise 74 Euro pro Nacht.



88.000 Bürger Luxemburgs nutzen AirBnB zum Reisen



Mit 4,6 Sternen von fünf würden die luxemburgischen Hosts bewertet und die meisten Gäste kämen aus Europa gefolgt von Nordamerika. Auf der anderen Seite nutzten 88.000 Bürger aus Luxemburg 2017 AirBnB zum Reisen. Genau wie in anderen Städten und Ländern auch, stehen die Fragen rund um unlauteren Wettbewerb, nicht angemeldete Unterkünfte, nicht abgeführte Abgaben, nicht versteuerte Einkünfte sowie die Zweckentfremdung von Wohnraum durch AirBnB auch in Luxemburg auf der politischen Tagesordnung.



„Sharing Economy“ – auf Deutsch die Wirtschaft des Teilens – ist der Oberbegriff für ein durch die Digitalisierung ermöglichtes Modell. Man teilt sein Auto, seine Arbeitskraft, seinen Intellekt oder auch sein Dach über dem Kopf mit Hilfe von Internetplattformen mit anderen Menschen – gegen Entgelt und Vermittlungskommission, aber weitgehend ungeregelt. Neutraler könnte man auch von „Plattformökonomie“ zur Vermittlung von Dienstleistungen sprechen. Das klingt nett, verändert unsere Gesellschaft und den Arbeitsbegriff aber gerade rasant.



Auch die EU-Kommission macht Druck



Es vermischt private Hilfe und Schwarzarbeit, schafft unlauteren Wettbewerb, verhindert Sozialbeiträge auf Arbeit und zweckentfremdet im Fall von AirBnB ohnehin schon mangelnden Wohnraum zu Tourismuszwecken. Viele Städte haben mittlerweile reagiert – weil ihnen Einnahmen entgehen oder/und weil sie Wohnraum und Wohnungspreise schützen wollen. Zudem hat die EU-Kommission AirBnB nun abgemahnt: Die Internetplattform verstoße mit teils unklaren Preisangaben und unzulässigen Geschäftsbedingungen gegen EU-Recht und habe bis Ende August Zeit für Korrekturen, hieß es vor kurzem aus Brüssel.

Milliardengeschäft AirBnB 2008 zunächst unter dem Namen Airbed and Breakfast (Luftmatratze und Frühstück) gegründet, hatte das Start-Up 2017 einen Marktwert von 31 Milliarden Dollar: Es verfügt weltweit über 4,85 Millionen Referenznummern in 65.000 Städten und 191 Ländern, mehr als 260 Millionen Gäste wurden bislang vermittelt. Recherchen der "Süddeutschen Zeitung" haben aber ergeben, dass von der idealistischen Idee des Homesharing nicht viel übrig ist: Geteilte Zimmer spielen bei Airbnb kaum noch eine Rolle, zu 40 Prozent bekommt der Gast ein eigenes Zimmer angeboten und mit 58 Prozent macht das Vermieten ganzer Wohnungen oder Häuser inzwischen das Kerngeschäft aus. Die Firma, die sich gerne damit schmückt, der weltgrößte Hotelbetrieb zu sein, ohne ein Zimmer zu besitzen, ist heute ein globaler Tourismus-Anbieter, konkurriert mit Hotelketten und großen Plattformen wie Booking.com.

Auch in Luxemburg ist die Diskussion mittlerweile angekommen. Zunächst wandte man im Transportbereich noch erfolgreich ab, dass Uber Fuß fassen konnte – eine Internetplattform, auf der Privatleute Transport-Dienstleistungen oder Taxifahrten gegen eine Kommission von 20 Prozent in ihrem Privatwagen anbieten. Es wurde gesetzlich festgelegt, dass man ein Auto mit Fahrer mindestens eine Stunde lang mieten muss und der Fahrer eine Lizenz haben muss. Uber kämpft in den USA gerade darum, seine Fahrer weiterhin nicht als Angestellte behandeln zu dürfen – um Steuern und Löhne zu sparen.

Studie soll nun Aufschluss geben



Für das Homesharing und den Hotelsektor ist man im Wirtschaftsministerium aber bislang zurückhaltend. Wir brauchen Übernachtungszimmer in Luxemburg und es besteht kein Handlungsbedarf, wurde dem Gastronomieverband Horesca noch vor knapp zwei Jahren mitgeteilt. Gegenüber den drei Millionen Übernachtungen jährlich in Luxemburg und einer hohen Belegungsrate der Hotels seien die geschätzten 60.000 bis 70.000 AirBnB-Übernachtungen pro Jahr kein Problem, hält ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums auch heute noch entgegen.



Mehr werde man im Herbst wissen, wenn die Resultate einer Studie generell über die Sharing Economy vorliegen, bei der AirBnB auch ein Thema ist. „Wir erwarten uns Zahlen, um das Phänomen zu erfassen und die Frage beantworten zu helfen, ob und wie man es juristisch umrahmt“, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium.

Keine Kontrollen und Zahlen



Dort verweist man auch darauf, dass es bereits gesetzliche Vorschriften gibt. „Jeder, der Wohnraum vermietet, ist verpflichtet, es in seiner Steuererklärung anzugeben. Man darf auch kein Frühstück anbieten, weil man sonst als Hotel gilt, ab einem gewissen Umsatz muss man eine TVA-Nummer beantragen und wenn man seine Wohnung kommerziell nutzt, muss man es anmelden“, zählt der Ministeriumssprecher auf. Registriert und kontrolliert wird das alles allerdings nicht.

Hier hakt die CSV-Abgeordnete Claudine Konsbruck nun ein, die in einer parlamentarischen Anfrage wissen möchte, welche Kontrollmöglichkeiten der Staat habe und ob sich Eigentümer an die gesetzlichen Pflichten halten – insbesondere die steuerlichen. „Laut Gesetz von 1960 muss jeder, der Zimmer vermietet, das melden, es sind aber keine Anmeldungen bei der Stadt Luxemburg eingegangen und der Gesetzestext ist auch nicht für AirBnB gedacht“, sagt sie. „Das müsste auf nationaler Ebene geregelt werden.“



Horesca schätzt: 250.000 AirBnB-Übernachtungen pro Jahr



Eine Meinung, die die Horesca teilt, die eine Anpassung des Mietgesetzes fordert. „Ich bin ganz erfreut über die Studie“, sagt Horesca-Direktor François Koepp. Er geht seinerseits von 250.000 Homesharing-Übernachtungen pro Jahr aus – und 360 Arbeitsplätzen, die so nicht geschaffen werden. Denn AirBnB verbuche bei geschätzten 680 Übernachtungen pro Tag immerhin 13 bis 16 Millionen Euro Umsatz pro Jahr in Luxemburg.

François Koepp warnt vor unlauterem Wettbewerb, Lex Kleren

„Vor fünf Jahren sprach noch niemand von AirBnB, das Ausmaß ist mittlerweile aber beachtlich. Es gibt 350 bis 700 Referenzen in Luxemburg, darunter einige Wohnungen, die von verschiedenen Leuten systematisch für touristische Zwecke umgebaut und vermietet werden.“ Man könne und wolle sich der Zukunft und dem Fortschritt nicht verschließen, es dürfe aber keinen unlauteren Wettbewerb geben. „Der Hotelsektor ist stark geregelt, was die Bedingungen für Sicherheit, Hygiene, Personal, Dienstleistungen, aber auch Kontrollen anbelangt."





AirBnB müsste Steuern einbehalten und an Staat abgeben

Nicht zuletzt das Anti-Terrorgesetz verlange, dass Hotels und andere Unterkünfte quasi als Kontrollstellen für Reisende im Schengenraum fungieren. Es koste Zeit und Geld, dieser Verantwortung für Sicherheit im Rahmen des Datenschutzes nachzukommen. „Es kann nicht sein, dass wir immer mehr reglementiert werden und AirBnB gar nicht“, kritisiert Koepp. „Unser Sektor zieht Kurtaxen für den Staat ein, bezahlt Mehrwertsteuer, versteuert seine Betriebsgewinne und zahlt höhere Grundsteuer. Bei AirBnB werden Mieten kassiert und keiner kontrolliert. Es ist eine Schattenwirtschaft – eine zweite Wirtschaft neben der unseren.“



Für Koepp müsste die Plattform Steuern bezahlen. „Ich würde das relativ einfach, aber halt transparent halten und AirBnB verpflichten, Registriernummern für Luxemburgs Hosts zu vergeben und für jede Übernachtung pauschal 20 Prozent Steuern abzuhalten und an den Staat abzugeben. Bei im Schnitt 100 Euro pro Nacht käme man auf 120 Euro. Dann haben wir wenigstens vom Preis her fairen Wettbewerb – das ist es ja, was wir wollen.“

Thema in den Wahlprogrammen

Die politischen Parteien sind sich der Probleme durch die Plattform-Ökonomie sehr wohl bewusst. Von den Parteien, die ihr Programm schon veröffentlicht haben, heißt es bei der DP: „Die DP wird für neue Geschäftsmodelle der Sharing Economy, wie beispielsweise AirBnB, einen klaren Rechtsrahmen schaffen, damit diese nicht in unlauterer Konkurrenz zu bestehenden Unternehmen stehen.“



Auch die Grünen wollen einen Ordnungsrahmen für die Plattformökonomie erstellen, damit gleiche Markt- und Wettbewerbsbedingungen geschaffen werden: „Es muss wieder selbstverständlich werden, dass digitale Großunternehmen ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden, Steuern zahlen und sich an die rechtlichen Vorgaben des neuen EU Datenschutzrechts halten.“

Eher vage bleibt die LSAP: Es sollen „neue Modelle“ gefördert werden, um das gemeinsame Teilen und Austauschen von Ressourcen zu fördern, ohne jedoch dem Phänomen der „Uberisierung“ Vorschub zu leisten, wie unlauterer Wettbewerb durch Vermeidung von Steuern oder Umgehung des Arbeits- und Sozialrechts durch Scheinselbstständigkeit, und so weiter. Die Sharing Economy könnte aber auch einen wichtigen Beitrag zur Abfallvermeidung leisten, meint die LSAP.





Kontrollen für das Homesharing in verschiedenen Städten: