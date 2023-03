Das Parlament macht den Weg für die Staatsanwaltschaft frei.

Resolution der Chamber

Ex-Ministerin Dieschbourg kann vernommen werden

Das Parlament macht den Weg für die Staatsanwaltschaft frei.

(LW) - Am Dienstag trat das Gesetz zur strafrechtlichen Verantwortung von Ministern in Kraft. Es wurde verabschiedet, damit die Staatsanwaltschaft ihre Vorermittlungen gegen die ehemalige Umweltministerin Carole Dieschbourg (Déi Gréng) aufnehmen kann.

Am selben Tag noch billigte das Parlament in einer nicht öffentlichen Sitzung einstimmig eine Resolution, mit der die Staatsanwaltschaft freie Hand bekommt und nun alle möglichen Untersuchungsmaßnahmen ergreifen kann. So, wie sie das am 21. April 2022 beantragt hatte. Carole Dieschbourg war daraufhin zurückgetreten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.