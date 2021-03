Der ehemaligr DP-Politiker und Präsident der hauptstädtischen Hospices Civils Henri Grethen wurde frühzeitig geimpft.

Ex-Minister Henri Grethen frühzeitig geimpft

Nach den Hôpitaux Robert Schuman und dem Centre hospitalier du Nord sind nun die Hospices civils von den Vorwürfen der Impfdrängelei betroffen.

(jwi) - Der ehemalige DP-Minister und Präsident der hauptstädtischen Hospices Civils sowie der Fondation Kräizbierg, Henri Grethen, wurde prioritär gegen Covid geimpft, obwohl Verwaltungsratsmitglieder laut der nationalen Impfstrategie noch nicht in der ersten Phase der Impfkampagne geimpft werden sollen. Das meldet der Radiosender 100,7 am Montagnachmittag.

HRS-Präsident Schiltz: "Es ging um den Schutz der Kliniken" Nach Kritik an der frühzeitigen Impfung von Mitgliedern des Verwaltungsrates gehen die Hôpitaux Robert Schuman nun in die PR-Offensive.

So habe Grethen am 19. Februar auf Anraten der Direktion der Hospices Civil seine Impfung erhalten. Im Interview mit RTL bestätigte er die Vorwürfe und beteuerte, er habe sich nicht vordrängeln wollen. Er habe es gut gemeint und sei lediglich dem Ratschlag der Direktion gefolgt.

Neben seiner häufigen Anwesenheit in den Räumlichkeiten der Hospices Civil in den hauptstädtischen Vierteln Hamm und Pfaffenthal sowie bei der Fondation Kräizbierg, gab er an, er wollte das Zeichen für die Mitarbeiter setzten, sich impfen zu lassen. Auch habe kein anderes Mitglied des Verwaltungsrates das Vakzin bekommen, so Grethen.

Es ist nicht das erste Fall, wo Vorwürfe von Impfdrängelei auftreten. Bereits am 25. Februar nahmen drei Mitglieder des Verwaltungsrates der Hôpitaux Robert Schuman (HRS) Stellung. Auch sie gerieten in die Kritik, sie wären bewusst vorzeitig gegen das Corona-Virus geimpft worden.

Impfungen am CHdN: Mögliche Unregelmäßigkeiten zur Anzeige gebracht Nach Unregelmäßigkeiten in den Hôpitaux Robert Schuman werden nun auch mögliche Fälle von Impfdrängelei am Centre Hospitalier du Nord geprüft.

Am 1. März gab der Verwaltungsrat des Centre Hospitalier du Nord (CHdN) in Ettelbrück bekannt, bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen unbekannt abzulegen. Bei der Krankenhaus-internen Impfkampagne habe es „Folgen möglicher Unregelmäßigkeiten“ gegeben, hieß es.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.