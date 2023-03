Vor wenigen Wochen hatte Tommy Klein seinen Job bei Ilres an den Nagel gehängt. Nun wurde er als neuer Berater und zugleich Kandidat der Piratepartei vorgestellt.

„Gerecht Léisunge fir haut a muer“

Ex-Ilres-Direktor Tommy Klein tritt bei Wahlen für Piraten an

Simone MOLITOR Vor wenigen Wochen hatte Tommy Klein seinen Job bei Ilres an den Nagel gehängt. Nun wurde er als neuer Berater und zugleich Kandidat der Piratepartei vorgestellt. Diese stellte zudem ihren Slogan für die Wahlkampagne vor: „Gerecht Léisunge fir haut a muer“

Der Slogan „Gerecht Léisunge fir haut a muer“, den die Piratepartei für die Wahlen 2023 präsentierte, interessierte am Freitag weit weniger als die Personalie von Ex-Ilres-Direktor Tommy Klein. Tags zuvor hatte das Gerücht um eine Kandidatur auf der Wahlliste der Piraten die Runde gemacht.



Die Meldung, dass er sein Amt beim Marktforschungsinstitut zum 24. Februar 2023 niederlegen würde, kam unerwartet. Nun steht fest, worum es sich bei dem „neuen beruflichen Abenteuer“ handelt: Tommy Klein wird Berater der Piratepartei und zugleich Kandidat bei den Parlamentswahlen im Bezirk Zentrum.

Wichtiges Know-how für die Fraktion

„Mit Tommy Klein bekommen wir eine Expertise in unsere Fraktion, die sehr wichtig für unsere politische Arbeit bis Oktober ist. Danach ist er dann hoffentlich selbst einer der Piraten in der Chamber“, so Abgeordneter Marc Goergen, der als Koordinator der Wahlkampagne fungiert. Als Co-Koordinator wird ihm Tommy Klein zur Seite stehen.

Nach zehn Jahren bekam ich Lust, das Ganze nicht mehr nur zu kommentieren, sondern selbst mitzureden. Tommy Klein, Berater und Kandidat der Piraten

„Ich war zehn Jahre in einem Beruf, der es mir erlaubt hat, das politische Geschehen mit Zahlen zu versorgen und objektiv zu kommentieren. Dann bekam ich Lust, selbst mitzureden und zu agieren. Und vor allem Teil der Geschichte einer Partei zu sein“, erklärte der frühere Chef von Ilres seinen Wechsel in die Politik.

Nach zehn Jahren in einem Beruf, der es ihm erlaubt habe, das politische Geschehen mit Zahlen zu versorgen und objektiv zu kommentieren, wolle er nun selbst mitgestalten, erklärte Tommy Klein. Foto: Guy Jallay

Tommy Klein: „Wir brauchen eine andere Politik“

Ilres habe häufig mit Zahlen belegt, „dass wir in einer Gesellschaft leben, in der die Interessen, die Ambitionen und die Sorgen der Menschen nicht das widerspiegeln, was in der Politik entschieden wird“. Die Diskrepanz zwischen den Problemen und den Lösungsansätzen sei groß, führte Klein weiter aus.

„Aktuell leben wir in einer Gesellschaft von Gräben. Gräben zwischen der Politik als Institution und unserer Gesellschaft. Gräben zwischen den einzelnen Schichten. Es gibt zu viele unterschiedliche Realitäten“, findet er. „Es braucht eine andere Politik. Eine Politik, die damit aufräumt, die viel näher am Bürger ist, die ihn endlich wieder mitreden und aktiv mitgestalten lässt.“

Da ich mich mit den Werten identifiziere, für die die Piraten stehen, ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen. Tommy Klein

Für die Piraten habe er sich entschieden, „weil sie für eine pragmatische Politik stehen, eine Politik, die den Bürger in den Mittelpunkt stellt, die nach gerechten Lösungen sucht“. Transparenz, Bürgerbeteiligung, Chancengleichheit und Gerechtigkeit seien die Werte, mit denen auch er sich identifiziere, „deshalb ist mir die Entscheidung relativ leicht gefallen“, so Klein.

Auf einer politischen Linie - kein Interessenkonflikt

Wie es dazu kam, wollte Sven Clement nicht verheimlichen: „Wir wollten uns im Allgemeinen verstärken. Wie wohl jede Partei in Luxemburg waren auch wir Kunde bei Ilres, hatten also in den vergangenen Jahren regelmäßig Kontakt mit Tommy auf professioneller Ebene. Um die Weihnachtsferien herum hat sich in einem Gespräch herauskristallisiert, dass er etwas Neues sucht. Wir haben dann festgestellt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen, sowohl beruflich als auch politisch.“

Nachdem die Entscheidung gefallen war, habe ich sofort gekündigt und mich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Tommy Klein

Natürlich kam die Frage nach einem möglichen Interessenkonflikt auf, immerhin hat Klein als Ilres-Direktor auch mit anderen Parteien gearbeitet. Er sei nicht der Erste, der in den vergangenen Jahren von Ilres in die Politik gewechselt sei, antwortete Klein. Nachdem die Entscheidung gefallen war, habe er sofort gekündigt und sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen, demnach keinen Kontakt mehr zu Kunden gehabt.

Der Slogan 2023 für das Superwahljahr sei derweil das Ergebnis einer Befragung der Mitglieder - inzwischen sind es fast 700 -, teilte Goergen mit. „Gerecht Léisunge fir haut a muer“ deshalb, weil „wir Lösungen vorschlagen, während andere Parteien immer nur von Problemen reden. Die Probleme sind akut, deshalb müssen die Lösungen heute kommen“. Passend dazu wird eine basisdemokratische Plattform (mengleisung.lu) online gehen, auf der jeder Bürger seine Lösungen mitteilen kann.

In sieben Gemeinden stehen die Listen Definitive Listen hat die Piratenpartei bereits in den Gemeinden Luxemburg, Hesperingen, Käerjeng, Sassenheim, Remich, Kayl/Tetingen und Petingen. Weitere Listen befinden sich in Differdingen, Esch, Kehlen und Mersch in Ausarbeitung. Mit Einzelkandidaten treten die Piraten in Redingen (zwei Kandidaten), Leudelingen (zwei), Colmar-Berg (zwei) und in Vichten (ein Kandidat) an. Die Kampagne unter dem Motto „Pirat ginn“ läuft derweil noch, sodass weitere Listen und Kandidaten hinzukommen können. Gut sieht es, Stand Donnerstagabend, etwa in Grevenmacher aus. Wie Sven Clement informierte, sollen die Listen für die Gemeindewahlen so repräsentativ wie möglich sein, sowohl was das Geschlecht als auch die Nationalität betrifft. Das Rahmenprogramm für die Gemeindewahlen wird am 5. Mai während des Nationalkongresses vorgestellt. Dann werden auch die finalen Listen präsentiert.

