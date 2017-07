(ml) - Am Mittwochmorgen machte eine traurige Nachricht die Runde: Der ehemalige Bürgermeister aus Remich, Jeannot Belling, starb an den Folgen einer langen Krankheit, meldete RTL. Der jetzige Remicher Bürgermeister Henri Kox bestätige die Nachricht gegenüber dem "Luxemburger Wort".



Jeannot Belling erblickte die Welt am 9. Februar 1952 in Luxemburg-Stadt. In den Jahren 1997 bis 2009 leitete er die Geschicke der Moselgemeinde. Von 1999 bis 2004 vertrat der DP-Politiker seine Partei in der Abgeordnetenkammer. Neben der Kommunalpolitik lagen Jeannot Belling vor allem die Probleme der älteren Menschen am Herzen. Seit 2014 war er Nationalpräsident der Amiperas.



In einer ersten Reaktion zollte Henri Kox dem Verstorbenen seinen Respekt, auch wenn beide Politiker jahrelang auf politischer Ebene unterschiedliche Meinungen vertraten. "Auch wenn wir viel miteinander gestritten haben, muss ich zugestehen, dass er sich stets mit Leib und Seele engagiert hat, indem er probierte, die Gemeinde nach seinem Schema voranzutreiben", so Kox. Obwohl Belling kein gebürtiger Remicher war, habe er den Moseldialekt verinnerlicht.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.