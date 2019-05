Das LuxYGT-Programm ist durch die Zusammenarbeit der ESA und der Luxembourg Space Agency entstanden und bietet luxemburgischen Studenten für das Jahr 2019 18 Praktikumsplätze an der ESA.

European Space Agency: 18 Praktikumsplätze für luxemburgische Studenten

Sarah CAMES Das LuxYGT-Programm ist durch die Zusammenarbeit der ESA und der Luxembourg Space Agency entstanden und bietet luxemburgischen Studenten für das Jahr 2019 18 Praktikumsplätze an der ESA.

18 junge Studenten aus Luxemburg werden sich im Jahr 2019 über einen Praktikumsplatz an der European Space Agency (ESA) freuen können. Das Programm "Luxembourgish Young Graduate Trainees" (LuxYGT) ist durch ein Abkommen zwischen der Luxembourg Space Agency und der European Space Agency entstanden.

Nächster Schritt Richtung Weltall Die Universität Luxemburg startet ein neues Studienfach: "Interdisciplinary Space Master".

Die im Rahmen ihres Praktikums gesammelte Erfahrung wird den Studenten wichtige Qualifikationen für zahlreiche Posten im Bereich der Raumfahrt, unter anderem innerhalb der ESA, und an renommierten Recherche-Instituten bieten. Die Studenten werden von einem Mitglied der ESA durch ihr 12-monatiges Praktikum begleitet. Nach Ablauf des Praktikums-Jahres besteht die Option, das Praktikum nochmals um ein Jahr zu verlängern.

June 25, 2019 deadline: We're offering internships for Luxembourgish students at the European Space Agency



Apply for the Young Graduate Trainee Program & gain valuable experience within Europe’s #space industry & renowned #research institutes



Learn more: https://t.co/0fkYMpDV6m pic.twitter.com/zWfc7IZvcG — Luxembourg Space Agency (@LuxSpaceAgency) May 24, 2019

Das LuxYGT-Programm richtet sich an alle diplomierten Akademiker luxemburgischer Nationalität, die ihr Master-Diplom innerhalb der letzten zwei Jahren erhalten haben. Studenten in ihrem letzten Master-Jahr können sich ebenfalls auf den Praktikumsplatz bewerben. Das Praktikum wird mit rund 2.400 Euo im Monat vergütet.

Die ESA verfügt über mehrere Zentren in Europa. Die offenen Praktikumsplätze des LuxYGT-Programm befinden sich an der ESRIN (European Space Research Institute) in Frascati, Italien; an der ESAC (European Space Astronomy Centre), in Madrid; an der ESTEC (European Space Research and Technology Centre) in Noordwijk, Niederlande und an der ESOC (European Space Operations Centre) in Darmstadt.

Interessierte Kandidaten können ihre Bewerbungsmappe bis zum 25. Juni per E-Mail an die luxygt@space-agency.lu einsenden.