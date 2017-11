(ham) - Der nationale Ethikrat wurde am Mittwoch mit der Nomination von Camille Gira an die Spitze des „European Energy Award“ (EEA) befasst. Der Staatssekretär im Nachhaltigkeitsministerium hatte den Rat um ein Gutachten gebeten, nachdem er beim Jahrestreffen des europäischen Qualitätsmanagementsystems am Montag in Clerf als neuer Präsident vorgeschlagen worden war.

Die Kommission soll nun prüfen, ob die Präsidentschaft mit Giras Tätigkeit in der Regierung vereinbar ist. Aus diesem Grund habe der Staatssekretär den Posten noch nicht formell annehmen können, heißt es aus dem Nachhaltigkeitsministerium. Gira habe auch den Ministerrat sofort darüber in Kenntnis gesetzt.

Der „European Energy Award“, kurz eea, ist ein europäisches Gütezertifikat und Label für die Nachhaltigkeit der Energie- und Klimaschutzpolitik in den Gemeinden. Es handelt sich dabei um eine Auszeichnung, die Gemeinden verliehen wird, die Verantwortung im Bereich der Umweltpolitik übernehmen und Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt haben.

Andererseits ist die eea auch ein Verwaltungssystem, das den Gemeinden die regelmäßige Überprüfung der Qualität ihrer Energieerzeugung und ihres Energieverbrauchs ermöglicht. In Luxemburg ist der „European Energy Award“ eng mit den Vorgaben des Klimapakts verknüpft. Rund 1 500 Gemeinden aus elf europäischen Ländern wurden bereits mit der Auszeichnung versehen, 73 davon im Großherzogtum.