Europawahl 1984: LSAP zieht an Liberalen vorbei

Bei den Europawahlen 1984 können die Sozialisten auf Kosten der DP deutlich zulegen. Stärkste Kraft bleibt aber die CSV.

Am Wahlabend des 17. Juni 1984 können die Sozialisten aufatmen. Nach einem schwachen Wahlergebnis bei den vorangegangenen Europawahlen kann die LSAP die DP vom zweiten Platz verdrängen. Während die Sozialisten mit einem Stimmenanteil von 29,93 Prozent deutlich zulegen können – ein Plus von rund 8,3 Prozent – müssen sich die Liberalen mit 22,07 Prozent begnügen – ein Minus von sechs Prozent. Die DP muss in der Folge ein Mandat an die LSAP abgeben.



Die Sozialisten profitieren aber nicht nur von schwächelnden Liberalen, denen ihr elektorales Zugpferd Gaston Thorn abhandengekommen ist, nachdem dieser seit 1981 den Posten des Kommissionspräsidenten in Brüssel bekleidet ...