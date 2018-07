Wenn sich Europa auf die Suche nach einfachen Lösungen einlässt, dann könnte die Flüchtlingsfrage am Ende die eine Krise zu viel gewesen sein.

Leitartikel Politik 2 Min.

Europas Seele

Roland ARENS Wenn sich Europa auf die Suche nach einfachen Lösungen einlässt, dann könnte die Flüchtlingsfrage am Ende die eine Krise zu viel gewesen sein.

Von europäischer Solidarität ist derzeit herzlich wenig zu spüren. Und während Europa seine Türen und Augen immer fester schließt, ertrinken weiter Menschen im Mittelmeer, mehr als 1000 allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Das passt einfach nicht zu der Aussage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende dieser Woche, wonach die „Humanität immer noch die Seele Europas“ sei. Gerade im Umgang mit Flüchtlingen wird sich zeigen, ob Europa dabei ist, diese Seele zu verkaufen.

Natürlich ist klar, dass das Thema Migration auf absehbare Zeit nicht von der Tagesordnung verschwinden wird. Noch nie waren so viele Menschen weltweit auf der Flucht. 68 Millionen sind es derzeit, die Hälfte davon Kinder und Jugendliche. Dennoch hat Außenminister Jean Asselborn Recht, wenn er sagt, dass von einer Flüchtlingskrise derzeit keine Rede sein kann. Seit dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 sind die Zahlen der Flüchtlinge in Europa immer weiter zurückgegangen. Der Schwelbrand, der jetzt von Deutschland nach Europa übergegriffen hat, ist vielmehr eine herbeigeredete, politische Krise.

Auch von einem massiven Ansturm von Flüchtlingen auf die deutsch-österreichische Grenze ist längst keine Rede mehr. Selbst CSU-Innenminister Horst Seehofer hat inzwischen eingeräumt, dass er nur mit 150 Fällen im Monat rechnet, in denen Menschen an der Grenze ankommen, die bereits in einem anderen EU-Staat Asyl beantragt haben.

Schon immer wurde in der Flüchtlingsdebatte gerne mit Parolen und Behauptungen gearbeitet. Dazu gehört etwa die immer wiederholte, aber falsche Darstellung, wonach die deutsche Kanzlerin im September 2015 die Grenzen geöffnet habe. Vielmehr hat damals Deutschland auf Wunsch von Österreich und Ungarn die am Budapester Bahnhof gestrandeten Flüchtlinge aufgenommen.

Auch jetzt erntet Angela Merkel wieder heftige Kritik aus den eigenen Reihen dafür, dass sie immerhin den Versuch unternimmt, von der Gemeinschaftsmethode zu retten, was noch zu retten ist. Sie wusste, dass in der Flüchtlingsdebatte von Anfang an mehr auf dem Spiel stand, als das Überleben der Regierungskoalition in Berlin, was gerade vor europäischem Hintergrund schon dramatisch genug ist.

Es geht bei diesem Streit nicht nur den Erhalt des Schengen-Raums, sondern auch um Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit und, ja, auch die Leuchtkraft Europas als weltweites Vorbild von liberaler Demokratie und zwischenstaatlicher Solidarität. Die jetzt beschlossene Verschärfung der Asylpolitik in Deutschland könnte dagegen ein weiterer Meilenstein sein auf dem Irrweg zu einer Null–Toleranz-Politik in der Flüchtlingsfrage.

Um dem entgegen zu wirken, wäre es dringend geboten, dass Europa endlich eine umfassende Zuwanderungspolitik ausarbeitet. Es braucht die Zusammenarbeit etwa bei der Registrierung und echte Solidarität bei der Verteilung von Flüchtlingen. Eine Politik, die Einwanderung regelt und die Menschenwürde achtet, statt nur auf Abschottung zu setzen, wie es von den Populisten aller Couleur gefordert wird – mit zunehmendem Erfolg: Umfragewerte sehen die so genannte „Alternative für Deutschland“ mit 16 Prozent der Wählerstimmen fast auf dem Niveau der SPD.

Wenn sich Europa jedoch auf die Suche nach einfachen Lösungen einlässt, dann könnte die Flüchtlingsfrage am Ende für die EU die eine Krise zu viel gewesen sein.