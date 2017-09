(che) - Wie das Außenministerium mitteilt, sind am Donnerstag 48 Schutzsuchende in Luxemburg angekommen, die vorher in Italien Zuflucht gefunden hatten.

Bisher konnten so insgesamt 431 von den insgesamt 557 Menschen, die Luxemburg laut dem europäischen Umsiedlungsprogramm bis Ende 2017 aufnehmen soll, aufgenommen werden. 159 kamen bislang aus Italien, 272 aus Griechenland.



Vertreter des Außenministeriums, des " Office luxembourgeois de l'accueil et de l'intégration" (OLAI) sowie des Gesundheitsministeriums begrüßten die Anreisenden am Flughafen Findel. Das OLAI wird sich während des Aufenthalts um die Schutzsuchenden kümmern.